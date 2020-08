Die Zukunft bringt Digitalisierung, Klimakrise und Bevölkerungswachstum. Mit der „Tulln Strategie 2030“ wappnet sich die Stadtgemeinde für neue Herausforderungen. Und setzt dabei auf Bürgerbeteiligung.

Claudia Wagner Bestimmt in die Zukunft

Nationale und internationale Experten haben Zukunftsvisionen speziell für Tulln gesammelt. Die Themen: Örtliche Raumplanung, Energieraumplanung, Mobilität, Klimaneutrale Stadtgemeinde, CO -Neutralität, „StadtGrün“, Digitalisierung, Innenstadtentwicklung und Wirtschaft. Anschließend konnten die Mitglieder des Gemeinderats ihre Anmerkungen und Ideen einbringen – jetzt sind die Bürger am Zug.

Die Bürgerbeteiligung startet mit Montag, 17. August. In einem professionell von der auf Bürgerpartizipation spezialisierten Agentur „nonconform“ begleiteten Prozess erhält die Bevölkerung in verschiedenen Formaten Einblick in die erarbeiteten Ideen und Vorhaben. Bis Freitag, 11. September, können Tullner Feedback zu den Visionen für ihre Heimatgemeinde geben (siehe Infobox). Bürgermeister Peter Eisenschenk lädt zum Mitmachen ein: „Die Zukunft geht uns alle an.“