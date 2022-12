„Stoppt den Baummord“: Aufregung um Rodung am Tulbingerkogel

Werbung

Auf dem Tulbingerkogel Nr. 60 im Biosphärenpark wurden auf einem Grundstück etwa 20 Bäume gefällt. Auf dem Grundstück befindet sich ein einstöckiges Haus, solide gebaut, in gutem Zustand mit zugebautem Hallenbad, das vor etwa zehn Jahren generalsaniert wurde.

„Das alles soll abgerissen werden und neuen Häusern zum Opfer fallen“, informiert Gemeinderätin Renate Hofmann (Bürgerforum). Es wurde bei der Gemeinde nachgefragt, ob dort ein Projekt bekannt ist. Bürgermeisterin Anna Haider hat bestätigt, dass „der Baubehörde derzeit auch kein Projekt bezüglich eines Neubaus vorliegt“.

„Die gerodeten Stämme wurden umgehend wegtransportiert. Da kann man sich eigentlich nur schützend vor die Bäume stellen.“

Das Bürgerforum betrachtet diese Abholzung jedoch kritisch: „Es wurde also auf den Verdacht hin, dass ein Projekt entstehen könnte, zunächst der Altbaumbestand (darunter Bäume mit einem Stammdurchmesser von etwa 80 bis 100 cm) in einer Nacht- und Nebelaktion entfernt. Die gerodeten Stämme wurden umgehend wegtransportiert. Da kann man sich eigentlich nur schützend vor die Bäume stellen. Das Gesetz schützt die Bäume nicht, denn es gibt in Niederösterreich kein Baumschutzgesetz.“

Haider erklärt: „Bei dieser Fläche handelt es sich um Bauland Wohngebiet. Laut Rücksprache mit der für die Rodung beauftragten Firma wurde uns mitgeteilt, dass nur Bäume im Bauland Wohngebiet gefällt wurden. Dies wurde vom Eigentümer so beauftragt. Die Gemeinde hat hier keinerlei Handhabe. In Niederösterreich gibt es im Baulandbereich keine gesonderte Regelung bezüglich Baumfällungen.“

Das Bürgerforum setzt sich seit 30 Jahren dafür ein, dass die gewachsene Struktur am Tulbingerkogel erhalten bleibt. Die dort wohnenden Menschen haben ein Refugium gefunden, das sie nicht zerstört haben wollen. „Der Tulbingerkogel ist eine der letzten Siedlungen im Wienerwald, die der Bauwahn, der in der Umgebung wütet, noch nicht zerstört hat. In dem kleinen Dorf gibt es schöne Villen, eine Zersiedelung ist noch nicht geglückt“, so Hofmann.

Daher fordert das Bürgerforum die Gemeinde auf, alle Zerstörungsmaßnahmen zu unterbinden. Die Projektleitung wird aufgefordert, das bestehende Gebäude so zu sanieren, dass es ins Ortsbild passt. Es ist dafür zu sorgen, dass nicht vorschnell gehandelt wird, sondern zuerst das Projekt besprochen und genehmigt wird.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.