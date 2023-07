Am Wagram weht ein Gegenwind

Verliert der Wagram sein Gesicht? Das fürchtet Angelika Starkl, treibende Kraft hinter einer neuen Bürgerinitiative. Grund für den Unmut: „das Monsterprojekt von Riesenwindrädern am Wagram“.

Die Pläne dazu wurden den Gemeinden präsentiert, die NÖN hat berichtet. Vorgesehen sind bis zu 40 Anlagen in Absdorf, Stetteldorf, Großweikersdorf und den nördlichen Tullner Katastralgemeinden. Die einzelnen Windräder weisen eine Nabenhöhe von 199 Metern und eine Gesamthöhe (inklusive Rotor) von 285 Metern auf.

„Anrainer, Naturschützer, Bauern und Bürger, die die Natur des Wagram in seiner Lebensqualität, den sanften Tourismus, die Weinrieden, Radwege und Heurigen schätzen, formieren sich jetzt zu einer Bürgerinitiative gegen das so geplante Vorhaben“, meint Starkl, Anrainerin aus Starnwörth. Die Bürgerinitiative wolle „die Bevölkerung informieren“ und lädt unter dem Motto „Was wissen Sie wirklich über Windkraft“ ins Pleyelzentrum Ruppersthal (Termin: Sonntag, 23. Juli, 17 Uhr).

Mit ihren Sorgen ist Starkl nicht allein. Als direkt betroffene Bewohnerin aus Neuaigen erklärt Vera Bock: „Der Wind an sich ist natürlich ein quasi nachwachsender Rohstoff, der zur Verfügung steht. Wie aber sieht es mit dem Windrad an sich aus?“ Abgesehen von der Zerstörung wertvoller Ackerfläche durch Bodenversiegelung und dem Landschaftsbild sowie den Auswirkungen auf Wasserschutz, Natur und Kleinklima, sollte man auch die Windkraftanlage an sich genauer unter die Lupe nehmen, verlangt sie.

Dies beeinträchtigt jedenfalls die Aussicht vom Wagram auf das Donautal, welche von den Gemeinden touristisch vermarktet wird. Martina Brix, Anrainerin aus Eggendorf

Da stelle sich die Frage, wie nachhaltig bezüglich CO2, Treibhausgasen und Recyclefähigkeit ein Windrad ist. Auch die Produktion in Bezug auf die verwendeten Materialien sei zu hinterfragen. Denn dies habe auch Auswirkungen am Ende der Lebensdauer und die Entsorgung der Windräder – womöglich als Sondermüll, fürchtet Bock. Sie kommt zu dem Schluss, „dass die Gewinnung von Strom aus Wind mit Hilfe der Windräder in den geplanten Windparkanlagen weder grün, noch nachhaltig, noch ressourcenschonend oder zukunftsorientiert für ein Hinterlassen einer ,sauberen' Erde für unsere Kinder und Enkel ist.“

Und ein weiterer Kritikpunkt: die Höhe. „Dies beeinträchtigt jedenfalls die Aussicht vom Wagram auf das Donautal, welche von den Gemeinden touristisch vermarktet wird“, findet Martina Brix aus Eggendorf. Die Hälfte der Windkraftanlagen würde zudem in einem EVN Brunnenschutzgebiet stehen, während am Fuße des Wagram massiv sinkender Grundwasserspiegel zu erkennen sei. Zudem werde eine große Menge an Beton gebraucht, große Flächen würden versiegelt und wären dauerhaft der Nahrungsmittelproduktion entzogen.

EVN: Windrad spart jährlich 9.000 Tonnen CO2

Sind die Befürchtungen der Anrainerschaft berechtigt? Und: Warum genau Windkraft, warum am Wagram? „Nur mit der Nutzung von Windkraft – ergänzend zu Wasserkraft und Photovoltaik – ist es möglich, die ambitionierten, aber mindestens genauso wichtigen österreichischen Klima- und Energieziele zu erreichen“, betont EVN-Sprecherin Katharina Rauch. Sie rechnet vor: Mit einem modernen Windrad kann eine jährliche CO2-Ersparnis von rund 9.000 Tonnen erreicht werden – das entspricht in etwa dem Ausstoß von 4.000 Pkw.

Und: Windkraft hat eine „hervorragende Ökobilanz“: „Eine moderne Windkraftanlage benötigt nur sechs bis acht Monate, um die komplette Energie zu erzeugen, die sie in ihrem ganzen Lebenszyklus benötigt.“ Dabei berücksichtigt: Produktion, Errichtung, ein 25-jähriger Betrieb, Abbau und Recycling aller Anlagenbestandteile. Niederösterreich eigne sich aufgrund seiner Lage zwischen den Alpen und Karpaten und der dadurch entstehenden Düsenwirkung besonders gut für Windkraft. Rauch betont: „Wir zählen damit zu einem der besten Windkraft-Binnen-Standorte Europas.“ Und auch deshalb will die EVN diese Art der Energiegewinnung vorantreiben – „behutsam und professionell“, wie die Sprecherin hervorhebt.

Infoveranstaltungen sind Ende des Sommers geplant

Beim Projekt am Wagram sei man in einer „ganz frühen Planungsphase“, Gespräche werden mit den betroffenen Gemeinden geführt. „Unsere Pläne werden wir natürlich so bald wie möglich auch der Bevölkerung vorstellen – Infoveranstaltungen sind bereits Ende des Sommers geplant“, so Rauch, „was es aktuell gibt, ist der gemeinsame Wunsch der beteiligten Gemeinden und deren politischen Vertretungen, sich dem Thema Windkraft anzunehmen und es näher zu beleuchten.“

Näher beleuchten und auf die Befürchtungen der Anrainer eingehen will auch Michael Pölzler, Projektentwickler von „ImWind“. „Bevor die Windkraftanlagen in Betrieb gehen können, werden diese im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung – kurz UVP – einer detaillierten Prüfung der Behörde unterzogen. Solche Genehmigungsverfahren dauern derzeit mindestens ein bis zwei Jahre“, erläutert Pölzler. Das geplante Projektgebiet wird dabei von Sachverständigen sowie Biologen ausführlich geprüft. Darunter fallen jedenfalls auch der Grundwasserspiegel sowie Vogelschutz. „Bei jedem Windpark muss vor der Errichtung eine sehr umfangreiche Vogel- und Fledermauserhebung (mindestens zwei Jahre) durchgeführt werden, um etwaige gefährdete Arten zu schützen bzw. nicht in ihrem Lebensraum zu beeinflussen“, so der Entwickler.

Eine moderne Windkraftanlage benötigt sechs bis acht Monate, um die komplette Energie zu erzeugen, die sie in ihrem ganzen Lebenszyklus benötigt. Katharina Rauch, EVN-Sprecherin

Auch in puncto Lärmbelästigung gelten strenge Auflagen: „Im Genehmigungsverfahren wird vor dem Bau ein Schallgutachten durchgeführt, das sicherstellt, dass es zu keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung kommt.“ Zudem sei ein Mindestabstand von 1.200 Metern zu bebautem Wohngebiet vorgegeben.

Und der Flächenverbrauch? Der beschränke sich „auf das notwendige Minimum und beläuft sich im laufenden Betrieb in der Regel nur auf das Fundament der Anlage“, erklärt Pölzler. Benötigte Wege seien meist vorhanden und müssten nur „ertüchtigt“ werden. Nach Ablauf der Lebensdauer können 80 bis 90 Prozent der Anlage recycelt werden, sagt Pölzler. Das gelte auch für das Fundament, das rückstandslos abgetragen wird. Pölzler: „Wird eine Windkraftanlage nach ihrer Nutzungsdauer abgebaut, bleibt am Ende die grüne Wiese zurück.“

Neben EVN und „ImWind“ ist die „TullnEnergie“ am Projekt beteiligt. Geschäftsführer Johannes Sanda sieht großes Potenzial – er erklärt die Dimension: „Die Höhe ist notwendig, um auf entsprechende Leistung zu kommen. Hier sprechen wir von einer installierten Gesamtleistung von 288 Megawatt, das Wasserkraftwerk Ybbs/Persenbeug liefert rund 235 Megawatt.“ Einzigartig sei die Chance, den Strom der Energiegemeinschaften Wagram und Tullnerfeld, der aktuell nur aus PV-Anlagen kommt, um Strom aus Windkraft zu ergänzen. Dieser werde dann um etwa 9 bis 25 Cent pro Kilowattstunde lokal angeboten.