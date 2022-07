Riesenärger über Bauprojekt in Kirchberg am Wagram

Werbung

Die Bewohner der Leopold-Figl-Gasse und Josef-Heinrich-Gasse steigen auf die Barrikaden: In einem offenen Brief wenden sie sich an jene verantwortlichen Stellen, „die es ermöglicht haben, einer ortsbildgeschützten Siedlung den aufgebauten Lebensraum zu zerstören“. Im Bereich Neustifterstraße-Im Tobel-Franz-Roßkopf-Gasse soll eine Wohnhausanlage mit 54 Wohnungen errichtet werden.

Wohnblock gegenüber Jungfamilien-Siedlung?

Thomas Böhmwalder, Sprecher der Initiative, ist seit 1997 Besitzer eines ehemaligen Baurechtsplatzes für Jungfamilien. „Dieser war und ist mit Auflagen des Landes NÖ belegt, die das Ortsbild aufrecht erhalten sollen. Dazu zählen Ausrichtung des Dachfirst von Ost nach West, Farbe des Daches in Rot, Bauweise des Dachstuhls als Satteldach mit 45 Grad Neigung und Einhaltung eines Grüngürtels von zehn Meter für die neue Siedlung entlang der Neustifterstraße“, sagt Böhmwalder. Die jeweiligen Auflagen hat jeder Bauherr in der Siedlung eingehalten.

Vom Bauwerber Fortuna GmbH bzw. K6 Immobilien aus Stockerau wurde ein Bauprojekt eingereicht, das sich nach Ansicht der Beschwerdeführer nicht an das Ortsbild hält, sondern einen Wohnblock gegenüber der ortsbildschützenden Siedlung für Jungfamilien platziert. Erworben wurden ein Grundstück der Familie Mravko sowie zwei weitere Parzellen. Rund um das Bauansuchen befinden sich ausschließlich Einfamilienhäuser.

Ausgerecht einen Tag bevor der Kirchberger Gemeinderat einen Baustopp für großvolumigen Bau in der Marktgemeinde beschlossen hat, langte das Bauansuchen für das nun umstrittene Bauprojekt am Bauamt ein.

„Wie müssen uns die aktuellen Flächenwidmungen genau anschauen und haben sogar einen weiteren Bausachverständigen beigezogen“, sagt Bürgermeister Wolfgang Bendikt gegenüber der NÖN. „Wir müssen aber nach dem noch vor dem Baustopp gültigen Flächenwidmungsplan entscheiden.“

Wolfgang Benedikt ist klar, dass die Anrainer vor ihren Einfamilienhäusern keinen Wohnblock sehen wollen. „Ich bin über die Situation keinesfalls glücklich.“ Der Bürgermeister ist auch verwundert, dass der Bauwerber keine Rücksprache mit der Gemeinde gehalten hat. „Das fertige Projekt wurde uns einfach auf den Tisch gelegt.“ Zudem sei die NÖ Bauordnung millimetergenau ausgenutzt worden.

Bedenken der Anrainer werden ernst genommen

Die Einsprüche der verärgerten Anrainer – mehr als 40 haben die Initiative unterzeichnet – werden jedenfalls genau geprüft. „Einen Schnellschuss werden wir uns keinesfalls erlauben“, versichert der Bürgermeister, dessen „Freude über das neue Wohnbauprojekt sich sehr in Grenzen hält“.

