Bürgermeister-Amt: „Dabei geht es nicht nur um das Thema Geld“

Die Entschädigungen für Bürgermeister werden erhöht, spätestens ab 2024 werden in NÖ zwischen 470 und 690 Euro brutto mehr pro Monat bezahlt, wie im NÖ-Gemeindepaket ausgehandelt wurde. Für Bürgermeisterinnen soll es Mutterschutz geben und auch eine Karenzzeit. Die NÖN fragte bei aktuellen und ehemaligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern nach, wie es um das Amt generell bestellt ist.

Thomas Buder war 17 Jahre im Gemeinderat der Marktgemeinde Tulbing und davon acht Jahre Bürgermeister (2014-2022). „Die Möglichkeit, seine Gemeinde zu gestalten, war eine spannende Zeit“, erzählt Buder.

Er ist der Meinung. dass es auf Grund der verschiedenen Vorgaben und gesetzlichen Grundlagen, in Zukunft immer schwieriger sein wird, den Job als Bürgermeister auszuüben: „Die Politik wird sich überlegen müssen, ob das Amt des Bürgermeisters in Zukunft so noch möglich ist.“ Denn Job und Bürgermeister werde gerade im Bereich der Privatwirtschaft immer schwieriger. „Und dabei geht es nicht nur um das Thema Geld“, sagt Thomas Buder.

„Wenn man im Berufsleben steht, ist es meiner Meinung fast nicht möglich. Vielleicht hilft die Erhöhung, damit die Bürgermeister in ihrem Hauptberuf Stunden reduzieren können.“ Anna Haider, Bürgermeisterin, Tulbing

Auch die jetzige Bürgermeisterin Anna Haider sieht es ähnlich: „Die künftigen Änderungen sind sicher ein richtiger Schritt für die Zukunft. Ich kenne aber niemanden, der aufgrund der Aufwandsentschädigung das Bürgermeisteramt übernimmt.“ Es werde generell immer schwieriger, Personen zu finden, die für den Gemeinderat kandidieren. Die Bürgermeisterin ergänzt: „Wenn man im Berufsleben steht, ist es meiner Meinung fast nicht möglich. Vielleicht hilft die Erhöhung, damit die Bürgermeister in ihrem Hauptberuf Stunden reduzieren können. Ich habe es da einfacher, ich bin bereits in Pension. Während meiner Berufstätigkeit hätte ich dieses Amt nicht übernehmen können.“

Nach dem überraschenden Rücktritt ihres Vorgängers gab es für sie zwei Optionen — entweder sie verabschiedet sich aus der Politik oder steht für das Amt zur Verfügung. Haider hat sich für Zweiteres entschieden, weil „ich noch gerne Neues lernen möchte, die Gemeinde weiterhin mitgestalten möchte und es als spannende Aufgabe gesehen habe. Dass die Verantwortung groß ist, war mir schon klar. Einfach ist es nicht. Die Palette an Aufgaben, die eine Gemeinde abzudecken hat, ist mit keinem Betrieb vergleichbar. Vor allem in kleineren Gemeinden ist dies eine Herausforderung.“

Für die nächsten Wahlen 2025 wünscht sich der ehemalige Bürgermeister Buder, dass sich Menschen für die Gemeinde, als Gemeinderat zumindest für eine gewisse Zeit engagieren, denn nur „sudern“ und das Amt des Gemeinderates bzw. Bürgermeisters schlecht zu reden, wird keine qualifizierten Menschen für den Job bewegen.

Dauernde Erreichbarkeit, ungeduldige Gemeindebürger, die möglichst schnell ihre Anliegen umgesetzt sehen wollen: Dadurch und durch die vielen neuen Medien ist das Bürgermeisteramt zweifellos schwieriger geworden, ist der Kirchberger Alt-Bürgermeister Wolfgang Benedikt überzeugt. Er hat erst im März dieses Jahres sein Amt zur Verfügung gestellt. Diese Entscheidung hat er nicht bereut. Jetzt hat er mehr Zeit für Familie und seinen Weinbau und Weinhandel.

„Für einen Bürgermeister, der auch ein Unternehmen führt, ist das fast unmöglich zu schaffen“ Wolfgang Benedikt, Bürgermeister a.D., Kirchberg am Wagram

Wolfgang Benedikt folgte von 2015 bis März 2023 seinem Vorgänger und Vater Johann Benedikt (1990 bis 2015) nach. „Für einen Bürgermeister, der auch ein Unternehmen führt, ist das fast unmöglich zu schaffen“, ist Benedikt überzeugt. „Dennoch ist ein Bürgermeisteramt eine spannende Tätigkeit, etwa wenn es im Hauptberuf geführt wird. Man kann viel bewegen.“

Was den Pool an möglichen Bürgermeisterkandidaten eher klein hält, sei die Politikverdrossenheit. Viele Menschen wollen mit der Politik einfach nichts mehr zu tun haben. Schwierig ist es auch, Mitstreiter in der zweiten und dritten Reihe zu finden, die den Bürgermeister unterstützen. „Leute für dieses Ehrenamt zu finden ist eher schwierig“, ist Benedikt überzeugt.

Ein begeisterter Bürgermeister ist und bleibt Peter Eisenschenk: „Die Freude an den Ergebnissen gibt mir ungebrochen Motivation. Ich würde das Amt wieder annehmen“, sagt er, wenn er heute noch einmal die Entscheidung treffen müsste.