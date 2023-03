Kirchberg am Wagram: Klares Votum für Aigner

Bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend unter Vorsitz von Vizebürgermeister Erwin Mantler ging es um die Neuwahl des Bürgermeisters, nachdem Wolfgang Benedikt sein Amt am 8. März zurückgelegt hatte. ÖVP-Fraktionsobmann Markus Ecker brachte als Wahlvorschlag Franz Aigner, der bereits acht Jahre als geschäftsführender Gemeinderat tätig war. Bei der Sitzung anwesend waren alle 23 Gemeinderäte: 17 ÖVP, vier SPÖ und zwei FPÖ.

19 von 23 möglichen Stimmen, vier waren ungültig

In geheimer Wahl erhielt Aigner 19 von 23 möglichen Stimmen, vier waren ungültig. Der neue Bürgermeister bedankte sich fürs Vertrauen. „Danke allen, die mich heute gewählt haben. Ich hoffe, die anderen auch noch überzeugen zu können“, so Franz Aigner. Notwendig war auch eine Ergänzungswahl in den Gemeindevorstand: Wahlvorschlag der ÖVP Franz Preisinger. Wahlergebnis: 17 Stimmen Preisinger, eine Stimme Brodesser, fünf ungültig.

