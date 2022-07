Tulbing: Thomas Buder legt sein Amt zurück

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Acht Jahre lang war Thomas Buder Bürgermeister der Marktgemeinde Tulbing. Mit Ende August legt er das Amt zurück und wird auch aus dem Gemeinderat ausscheiden. "Ich habe mich in den letzten Tagen mit meinem engsten Team beraten und mich zu diesem Schritt entschlossen", sagt Buder im Gespräch mit der NÖN.

Schon 2018 hatte er kurzzeitig mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, er wolle vermeiden, dass sich das wiederholt. Wunder wäre es keines: Der ÖVP-Mandatar ist nicht nur Gemeindechef, sondern vom Brotberuf Konzernbetriebsrat der Agrana für ganz Österreich. "Ich habe meine Jobs immer Vollgas ausgefüllt, anders kenne ich es nicht", sagt Buder. Und im letzten halben Jahr habe der Aufwand - nicht nur aber auch corona-bedingt noch einmal massiv zugenommen.

"Viele Chancen, in der Gemeinde etwas zu gestalten"

Der Noch-Bürgermeister betont, dass er die acht Jahre keinesfalls missen möchte: "So viele Chancen, in der Gemeinde etwas zu gestalten, hat man nur in diesem Amt - und wie ich schon beim Antritt sagte: Es ist ein Ehrenamt. Es war eine Wahnsinnszeit!" Projekte gab es viele, etwa den Bau der neuen Volksschule oder "sehr viel rund um Energie und Umwelt, wie die LED-Beleuchtung".

Ein besonderes Steckenpferd sei die Qualität und Absicherung der Wasserversorgung gewesen, die in einer Kooperation mit der Stadtgemeinde Tulln umgesetzt werden konnte.

Vom Gewerkschafter zum Bürgermeister

Buder startete seine Politlaufbahn im jungen Alter von 18 Jahren, zunächst als Gewerkschafter und Betriebsrat. Seit 2004 ist er Kammerrat in der Arbeiterkammer. 2005 trat er in den Tulbinger Gemeinderat ein, wenige Jahre später war er als geschäftsführender Gemeinderat für Agrar und Kultur zuständig.

2014 wurde er als Nachfolger von (ebenfalls ÖVP) Bürgermeister Eduard Eckerl gewählt. "Von Beginn an war es mir ein Anliegen, alle Fraktionen einzubinden", betont Buder. Mit knapp 62 Prozent für die ÖVP wäre das nicht unbedingt notwendig gewesen (14 Mandate von 21, 4 hält die SPÖ, je eines Bürgerforum, FPÖ und NEOS). Vor Gemeinderatssitzungen führte er stets Gespräche mit allen Fraktionen.

Geordnete Übergabe, Rückhalt in der Familie

Designierte Nachfolgerin ist Anna Haider, die Buder von Beginn an als Vizebürgermeisterin zur Seite stand. Ihr soll wiederum Thomas Rizzi folgen. Die endgültige Entscheidung darüber wird der ÖVP-Gemeindeparteivorstand noch im Juli treffen. "Mir ist es ein Anliegen, dass das über den Sommer rasch und geordnet erfolgt. Die Arbeit soll ja weiterlaufen", sagt Buder. Großen Rückhalt hatte und hat er stets in seiner Familie: Ehefrau Sabine, die beiden Töchter Corina (30) und Verena (28) sowie dem jüngsten Zuwachs, Enkeltochter Hannah (fast 1).

