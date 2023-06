Er unterstützt die langjährige Betreuerin Christine Redl. Hellein war bereits bei der Post tätig und bringt somit viel Erfahrung mit. „Ich bin sehr froh über diese Unterstützung. So sind wir sogar für die überraschende und kurzfristige Schließung des Postpartners der Gemeinde Atzenbrugg gerüstet. Das Postpartner-Angebot ist ein wichtiger Teil in unserem Bürgerservice“, so Bürgermeister Heinl.