Die besten Lehrlinge Österreichs: Platz zwei geht nach Tulln

„Alles Mozart“ hieß das Motto des diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerbs der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure in Salzburg. Mit dabei: Anna-Marie Punz, Lehrling in Tulln. Sie konnte bei dem Wettkampf Platz zwei abstauben.

Punz, die ihre Lehre beim Dm-Drogeriemarkt in Tulln absolviert, punktete in der Kategorie „Fußpflege“ und stellte ihr Können im Rahmen einer kompletten Fußpflege sowie einer Maniküre mit Lack unter Beweis.

Die Gewinnerinnen aller Kategorien wurden für ihre herausragenden persönlichen Leistungen mit Pokalen, Medaillen, Geldpreisen sowie WIFI-Gutscheinen für weiterführende Fachausbildungen belohnt. Insgesamt 26 Lehrlinge – die Besten der Besten aus allen Bundesländern – stellten sich der Herausforderung und konnten vor einer Jury aus Expertinnen und Experten ihre Kreativität und ihr Können in den vier Disziplinen Fußpflege, Kosmetik, Massage und Fantasie Make-up zeigen.

Die Lehrlinge aus NÖ erzielten Top-Leistungen: Lara Klanert holte den ersten Platz in der Kategorie „Kosmetik“, Denise Locsan Polo überzeugte die Jury in der Kategorie „Fantasie Make-Up“mit ihrem Make-up zum Thema „Alles Mozart“ und sicherte sich den zweiten Platz.

„Der Bundeslehrlingswettbewerb ist die perfekte Gelegenheit für unseren Branchen-Nachwuchs, deren fachliches Wissen und Können unter Beweis zu stellen“, lobt Christine Schreiner die Gewinnerinnen, „Als Innungsmeisterin freut mich die Begeisterung der Jugend, die diese heuer an den Tag gelegt hat, ganz besonders. Ihr Engagement und ihr Interesse an unseren Berufen, lassen mich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Ich bin sicher, dass unsere Berufe bei unserem Nachwuchs in besten Händen sind und diese alle Herausforderungen mit Bravour meistern werden. Ich bin stolz auf die Auszeichnungen von Lara Klanert, Anna-Marie Punz und Denise Locsan Polo – sie zeigen, was möglich ist, wenn man seinen gelernten Beruf liebt und zur persönlichen Berufung macht.“