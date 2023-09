Radtour von Korneuburg nach Langenlebarn

Das Bundesheer veranstaltete mit den Dienststellen ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg und der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule in Langenlebarn eine Wohltätigkeitsradtour zwischen den beiden Garnisonen. Bei gutem Wetter starteten über 45 Teilnehmer von Korneuburg über das Kraftwerk Greifenstein nach Langenlebarn. Hier erhielten die hauptsächlich zivilen Teilnehmer eine kurze Einweisung in den Fliegerhorst und seinen Betrieb sowie Erfrischungsgetränke und Snacks zur Stärkung. Danach ging es wieder nach Korneuburg, wo die Teilnehmer sich im Rahmen eines Mittagessens stärken konnten. Spenden der Teilnehmer kommen einem wohltätigen Zweck zugute.