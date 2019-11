Bundesheerübung "European Advance 2019" .

Im Rahmen der Übung "European Advance 2019" nahmen 110 österreichische und deutsche Fallschirmjäger an der großangelegten Übung, erstmalig in dieser Größenordnung in Österreich, am Fliegerhorst Brumowski teil. Gesprungen wurde aus einem österreichischen Transportflugzeug C130 "Herkules". Sprunghöhe: 250 Meter.