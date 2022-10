58,3 Prozent für Van der Bellen im Bezirk Tulln

Erste Gratulationen zur Wiederwahl an den amtierenden Präsidenten kommen von den Parteiobleuten der beiden Großparteien im Bezirk Tulln. "Ich wünsche Alexander Van der Bellen alles Gute für die nächste Amtszeit und weiterhin eine Kluge und sichere Hand im Sinne der Verfassung", sagt Johann Höfinger (ÖVP).

Erleichtert, dass "die beiden Kandidaten die links der Mitte anzusiedeln sind beinahe eine Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht haben", zeigt sich Doris Hahn (SPÖ): "Das beruhigt mich und stimmt mich optimistisch, angesichts von vier doch deutlich rechts einzuordnenden Kandidaten." Speziell Wlazny habe ohne großen Apparat und ohne die Unterstützung eines großen Mediums ein beachtliches Ergebnis zustande gebracht.

"Der Bundespräsident sollte auf acht Jahre gewählt werden, aber dafür ohne Möglichkeit der Wiederwahl."

Für Andreas Bors (FPÖ) ist hingegen das Ergebnis von Walter Rosenkranz "beachtlich", denn: "Er hat alleine gegen das System Van der Bellen gekämpft, das die Unterstützung von vier Parlamentsparteien, neun Landeshauptleuten und etlichen Gewerkschaften hatte."

Foto: NÖN-Grafik

Mit einem klaren Platz 2 habe die FPÖ ein Wahlziel erreicht und das zweite, nämlich in eine Stichwahl zu kommen, "relativ knapp verfehlt". Für die Zukunft regt Bors eine Systemänderung an: "Der Bundespräsident sollte auf acht Jahre gewählt werden, aber dafür ohne Möglichkeit der Wiederwahl."

In der Bezirkshauptstadt Tulln hatten sich TVP, Grüne, SPÖ und NEOS in einem Pressegespräch offen und deutlich für die Wiederwahl des amtierenden Präsidenten ausgesprochen. "Ich gratuliere Alexander Van der Bellen, der in den letzten sechs Jahren nahezu fehlerfrei agiert hat", sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk (TVP) jetzt. Er sei zuversichtlich, dass der Präsident auch in seiner zweiten Amtszeit für Berechenbarkeit und Vernunft stehen wird.

"Es ist besser als beim letzten Mal und das trotz sechs Gegenkandidaten. Schön, dass Österreich Stabilität gewählt hat."

Vizebürgermeister Rainer Patzl

Zufrieden mit dem deutlichen Ergebnis ist auch Vizebürgermeister Rainer Patzl (Grüne): "Es ist besser als beim letzten Mal und das trotz sechs Gegenkandidaten. Schön, dass Österreich Stabilität gewählt hat." Außerdem sei er erleichtert, dass kein zweiter Wahlgang notwendig wurde.

Stadtrat Hubert Herzog ist "erschüttert über die hohe Zahl der Nichtwähler" und darüber, "dass Leute die ganze Regierungen entlassen würden doch relativ hohen Zuspruch erhielten". Auch er gratuliert dem Amtsinhaber zum Erfolg.

Alles was für Gemeinderat Georg Brenner (NEOS) im Endergebnis zählt sind die klar mehr als 50 Prozent für Van der Bellen, aber: "Es ist negativ überraschend, wie viele Menschen für Kandidaten stimmten, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht ganz so ernst nehmen."

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.