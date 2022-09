Tulln: Fünf Stadtparteien legen sich für BP-Wahl klar fest

Zehn Tage vor dem Urnengang kommt in der Bezirkshauptstadt noch etwas Bewegung in den Präsidentschaftswahlkampf.

In einem Mehrparteien-Pressegespräch deklarierten sich TVP, Grüne, SPÖ und NEOS klar als Unterstützer des amtierenden Präsidenten Alexander Van der Bellen.

„Es waren sechs sehr bewegte Jahre mit vielen Dingen, die es so in der zweiten Republik noch nicht gegeben hat“, erklärt Vizebürgermeister Rainer Patzl (Grüne), „und er hat Österreich sehr stabil durch diese Zeit geführt.“

Bürgermeister Peter Eisenschenk (TVP) war schon vor sechs Jahren Teil des Komitees für Alexander Van der Bellen: „Er hat bei verschiedenen innenpolitischen Krisen bedacht und besonnen gehandelt. Eine Stimme für ihn ist eine Stimme für Vernunft und Berechenbarkeit.“ Das seien gerade in einer Zeit, in der laut Umfragen das Vertrauen in unser politisches System auf einem Tiefpunkt ist, wichtige Werte.

Als „guten Hüter unseres Rechtsstaates“ sieht Gemeinderat Georg Brenner (NEOS) den amtierenden Präsidenten, während viele andere Kandidaten „einander in antidemokratischen Aussagen übertrumpfen“. Per Kurznachricht teilte Stadtrat Hubert Herzog (SPÖ) seine „persönliche Unterstützung und Übereinstimmung“ mit TVP, Grünen und NEOS mit.

Die FPÖ rührte währenddessen auf dem Tullner Hauptplatz die Werbetrommel für Walter Rosenkranz.

Bleibt noch die Fraktion von TOP. Die „Tullner ohne Parteibuch“ machen ihrem Namen alle Ehre. „Wir geben keine Empfehlung ab. Wir denken, dass die Menschen diesbezüglich keine Ratschläge benötigen“, sagt Stadtrat Michael Hanzl.

