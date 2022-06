100 Jahre NÖ im Bezirk Tulln: 22 Gemeinden, viel Programm

Offizielle Eröffnung: 10 bis 11 Uhr, Hauptplatz: Eröffnungssalut mit den Prangerschützen des Sportschützenvereins Königstetten, einer Riesen-Festtorte und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Bezirks. Musikalische Begleitung durch Chrissi Klug und Sandra Polt, Moderation: Tom Bläumauer

Freundschaftlicher Wettkampf der Gemeinden des Bezirks: 11 bis 14 Uhr, Hauptplatz: Die jeweils zweiköpfigen Teams, die von deren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister als Kapitän angeführt werden, werden in zehn Bewerben Sportlichkeit, Geschicklichkeit und jede Menge Humor zu beweisen haben.

„Prima La Musica“-Siegerehrung der Musikschulen des Bezirks: 18 Uhr, Hauptplatz

Weiteres Programm:

Regionalkultur am Hauptplatz: Die vier Musikschulen sowie mehrere Volksschulen und Kulturvereine des Bezirks zeigen ihr Können bei Musik und Tanz, 14 bis 18 Uhr

Einsatzorganisationen, nachhaltige Mobilität und Kulinarik am Nibelungenplatz, 11 bis 18 Uhr: Die Einsatzorganisationen stellen ihre Fahrzeuge und Gerätschaft vor und bieten Kinder- und Familienprogramm. Ein ganz besonderes Erlebnis für Kinder: ein „Öko-Karussell der Fundgegenstände“, angetrieben von der Muskelkraft der Eltern! Außerdem gibt es spezielle Räder zum Ausprobieren, eine Radlreparaturstation und verschiedene Anbieter informieren über umweltfreundliche Mobilität, z.B. E-Carsharing, E-Lastenräder und „LISA.Tulln“. Verpflegung bieten ein veganer Foodtruck und ein Heurigenbetrieb.

Action- und Familienprogramm an der Donaulände, 11 bis 18 Uhr: Für Unterhaltung direkt auf der Donau sorgen Wasserschi- und Wakeboard-Shows (18 Uhr) und eine Feuerwehr-Zillenfahrt (13 bis 16 Uhr) für Besucherinnen und Besucher. Spezialprogramm bieten außerdem u.a. das Egon Schiele Museum und das Stadtmuseum Tulln, jeweils zum Sonder-Eintrittspreis von nur einem Euro. Bei Biotop-Kids-Workshops (13 und 18 Uhr) können sich Kinder zwischen 8 und 12 Jahren auf eine spannende Entdeckungsreise zu charakteristischen Lebensräumen entlang der Donaulände begeben und die Stadtgärtner informieren bei einer Führung um 14 Uhr über die besondere Gestaltung. Bei der „Natur im Garten“-Klimafit-Tour messen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Temperaturen heißer und kühlender Flächen und beschäftigen sich mit kleinräumigen Möglichkeiten der Klimawandelanpassung – beginnend am Nibelungenplatz (11, 12, 15 und 16 Uhr). Mit „Panorama Handscape“ wird um 17 Uhr ein neues Kunstwerk an der Donaulände enthüllt. Der perfekte gesellige Ausklang: Wein.findet.Stadt am Gästehafen ab 15 Uhr und ein kostenloses Konzert der Stadtkapelle Tulln auf der Donaubühne ab 20 Uhr.

Infostände und Beratung rund um ein nachhaltiges Leben im Rathaus, 11 bis 18 Uhr: Zu den Themen Nachhaltigkeit, Klima und Energie – zum Beispiel kann man eine Energieberatung in Anspruch nehmen und eine Photovoltaik-Simulation für das eigene Dach errechnen lassen. Einen großen Programmpunkt gestalten der Campus Tulln Technopol und das Haus der Digitalisierung, u.a. mit dem Technologykids-Aktivprogramm und dem Vortrag „Reizende Allergene“ um 11.30 Uhr.