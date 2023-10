Im Sommer berichtete die NÖN über einen Boom bei Camping-Urlauben. Zum Ende der laufenden Saison kann Donaupark-Camping-Chef Franz Libal den Trend zumindest für „seine“ Plätze in Tulln und Klosterneuburg nur bestätigen: „Wir freuen uns extrem! Mehr als 40.000 Übernachtungen in Tulln und sensationelle 50.000 in Klosterneuburg in diesem Jahr. Das ist auch im Verhältnis zu unseren Einwohnerzahlen ein wunderbares Ergebnis.“

Dabei seien viele Überlegungen aufgegangen: Das Bemühen um die Gäste im Radbereich habe sich gelohnt. Die modernen Mobilheime (seches in Klosterneuburg, 20 in Tulln) seien top gebucht. Eine Zeit lang habe man hier auf Reisebüros gesetzt, mittlerweile wirke die Mundpropaganda. „Und nicht zuletzt schaffen Langzeitangebote gute Auslastung“, erklärt Libal, „wir haben treue Gäste, die keine weiten Strecken mehr mit dem Caravan zurücklegen wollen, das Campen aufgegeben haben, aber nach Tulln wollen.“

Der Schnitt bei den Aufenthalten liegt aktuell bei knapp vier Nächten, in Klosterneuburg sind die Aufenthalte kürzer als in Tulln. Das Nationenverhältnis habe sich in den Jahren seit Corona völlig verändert: „In Tulln haben die Österreicher die Nummer 1 übernommen, in Klosterneuburg die Deutschen.“ Erfreulich seien die Zahlen auch, was dänische und tschechische Gäste betrifft. Und die nächste Saison? „Bei der Herbstmesse in Utrecht war die Nachfrage sensationell“, sagt Libal. Weitere Messen in Stuttgart, Leeuwarden und Herning in Dänemark folgen.