Suche nach größtem NÖN-Talent: „Das heute war großartig“

Beim großen Castingtermin in der Tullner Raiffeisenbank ging es darum, welche Talente in die nächste Runde aufsteigen und somit in einer Show mit Publikum auftreten dürfen. Nicht nur die Stimmung beim Casting war hervorragend auch die Künstlerinnen und Künstler hatten es in sich. So durften gleich vier junge Damen und ein Duo in die nächste Runde. Helene Nagl aus Hadersdorf muss noch um einen Platz zittern.

Die 16-jährige Ali Mucha konnte mit dem Song Fire on Fire von Sam Smith die Jury von ihrer kraftvollen Stimme überzeugen. „Super. Leiwand. Du gehörst auf die Bühne“, stellt Andy Marek fest.

Chiara-Marie Müller konnte sowohl auf der Geige, als auch mit ihrer Stimme einen gelungenen Auftritt hinlegen. Die erst zwölf Jahre alte Tara Lukic aus Freundorf sorgte mit „Easy on me“ für mächtig Stimmung. So gibt auch Andy Marek zu: „Für zwölf ist das richtig gut. Wir nehmen dich aber nicht weil du zwölf bist, sondern weil es gut ist. Außerdem bist du cool.“

Das Duo bestehend aus Polina Stepura und Konstantin Schmid konnte mit Jazz ein Ticket in die nächste Runde bekommen. „Ich kann Klavier spielen aber seit wenigen Minuten glaube ich, dass ich es nicht kann. Das ist Wahnsinn“, ist Andy Marek begeistert. Auch für Polina hat er nur lobende Worte übrig.

Last but not least durfte Alina Toifl auftreten. Sie überzeugte mit der Nummer „Skyfall“. „Du gehörst auf die Bühne. Da passt alles“, sagte Andy Marek.

Zum Schluss bekamen die sechs eine Urkunde und den Bescheid, dass sie in der nächsten Runde sind. „Ich mache das jetzt schon seit vielen Jahren. Am Anfang waren auch ein paar Flops dabei. Das heute war aber großartig“, beendet Andy Marek das Casting.