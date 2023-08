Reaktionen aus dem Grafenwörther Gemeinderat: Vom Abwarten und Absägen

Die Causa Sonnenweiher schlägt österreichweit Wellen. Und vor der Haustür? Da ist die politische Stimmung gespalten. Misstrauen auf der einen Seite, Neutralität und Abwarten auf der anderen.

„Vorerst laufen die Geschäfte ganz normal weiter“, schildert Vizebürgermeister Reinhard Polsterer (ÖVP). Der Stellvertreter von Alfred Riedl weiß: Bis Ende August will er, Riedl, seine Sicht der Dinge präsentieren. Zuerst parteiintern, dann im Gemeinderat. Letzterer wird voraussichtlich – wie üblich – nach dem Sommer tagen.

Schon jetzt mit der Materie befasst ist die Bezirkshauptmannschaft Tulln. Die Behörde prüft, ob beim Bauprojekt alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Was erwartet der Vize von der Prüfung? „Wir gehen davon aus, dass rechtlich alles in Ordnung ist“, betont er und appelliert, „fair miteinander umzugehen und die Leistungen von Riedl für die Gemeinde zu sehen“.

Wird die Gemeinde politische Konsequenzen ziehen? Oder überspitzt gefragt: Wird Riedl in einem Jahr noch Bürgermeister sein? „Das wird in erster Linie er entscheiden, denke ich“, so Polsterer, „meines Wissens gibt es aktuell keine Bürgermeister-Debatte.“ Aber: Man müsse schauen, „was Riedl mit 71 Jahren vorhat“.

Riedl selbst ist derzeit auf Urlaub und für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Zuvor hat er stets – auch gegenüber der NÖN – betont, dass alles rechtmäßig abgelaufen sei.

Klare Mehrheit der ÖVP

Im Grafenwörther Gemeinderat ist die Macht klar verteilt: Die ÖVP – bei der Wahl angetreten als „Volkspartei Grafenwörth Bürgermeister Riedl“ – hat mit 15 von 23 Mandaten eine deutliche Mehrheit. Mit der SPÖ (fünf Mandate) habe die ÖVP ein gutes Verhältnis, sie auch immer eingebunden, hebt Vizebürgermeister Polsterer vor.

Und wie sieht die Opposition die Debatte? „Wir halten uns raus. Wir haben uns bis jetzt nicht eingemischt und mischen uns auch jetzt nicht ein. Wir sind neutral“, betont der geschäftsführende Gemeinderat und Ortsparteiobmann Günter Neubauer (SPÖ). Von der BH-Prüfung erwartet er, dass die Causa „richtig aufgeklärt wird“. Politische Schritte plant die SPÖ nicht: „Nein, weil wir nicht vorher verurteilen, wenn nicht's bewiesen ist.“

Misstrauensantrag der BfB

Scharfe Worte hingegen findet Helmut Ferrari, BfB-Gemeinderat und Obmann: „Der Sonnenweiher ist nicht das große Problem, das große Problem heißt Riedl.“ Ferrari – seine Partei hat drei Mandate – will einen Misstrauensantrag gegen den Bürgermeister einbringen. „Und wir sind auch schon dabei, mit Juristen diverse Sachen auszuarbeiten“, so Ferrari.

„Es kommt noch Etliches raus, Riedl ist Geschichte“, ist sich der Gemeinderat sicher, denkt dabei etwa an für ihn fragwürdige Umwidmungen oder die Stupa-Debatte. Und zur Causa Sonnenweiher: „Warum hat er sein umgewidmetes Bauland nicht an die Gemeindebürger verkauft um 20 Euro?“, rügt Ferrari, „ich frage mich, wozu ein Bürgermeister da ist: für die eigene Tasche oder für die Gemeindebürger?“

BH prüft „behördliches Handeln der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich“

Auch an der Behörde lässt Ferrari kein gutes Haar: „Die BH Tulln ist für den Wasserrechtsbescheid und für diverse andere Sachen verantwortlich. Als Gemeindeaufsichtsbehörde prüft sich die BH Tulln jetzt selbst - was soll denn dabei rauskommen?“

Das lässt wiederum die Bezirkshauptmannschaft nicht gelten. Zur Erinnerung: Mitte Juli hat die Behörde die Gemeinde aufgefordert, Unterlagen vorzulegen. „Es geht bei der konkreten Prüfung um behördliches Handeln der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich“, widerspricht Bezirkshauptmann Andreas Riemer der Kritik. „Hier ist die Gemeinde völlig selbständig tätig und an keinerlei Weisungen gebunden. Allerdings üben die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörde nach der NÖ Gemeindeordnung 1973 ein Aufsichtsrecht aus.“ Und: „Im gegenständlichen Fall ist die Bezirkshauptmannschaft Aufsichtsbehörde erster Instanz und hat in dieser Funktion das Recht auf Auskünfte der Gemeinde und das Recht, der Gemeinde nötigenfalls erforderliche Maßnahmen aufzutragen.“

Das Land übe das Aufsichtsrecht über die Gemeinde dahingehend aus, „dass diese bei Besorgung des eigenen Wirkungsbereiches die Gesetze und Verordnungen nicht verletzt, insbesondere ihren Wirkungsbereich nicht überschreitet und die ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben erfüllt“, so Riemer.