Tullner leitet neues Christian-Doppler-Labor in Tulln

Im Beisein von Generalsekretär Jürgen Pripfl (Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft), Bürgermeister Peter Eisenschenk sowie dem Vizerektor für Forschung und Innovation Christian Obinger (BOKU) wurde am BOKU-Standort UFT Tulln das Christian-Doppler-Labor für Cellulose Hightech-Materialien eröffnet. Geleitet wird es von Hubert Hettegger. Der aus St. Veit im Pongau stammende Wissenschafter und jüngster CD-Labor-Leiter der BOKU lebt auch in Tulln. Er wird in den kommenden sieben Jahren mit seinem Forschungsteam am Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe der BOKU im Sinne „Grüner(er) Chemie“ die Eigenschaften und Charakterisierung sowie die nachhaltige Herstellung und Verarbeitung von Materialien auf Basis von Cellulose erforschen.

„Unter Nutzung der seit 25 Jahren bestehenden Forschungserfahrungen rund um die Chemie nachwachsender Rohstoffe und Bioraffinerie an der BOKU – und insbesondere der Cellulose- und Ligninchemie – werden wir im CD-Labor für Cellulose Hightech-Materialien gemeinsam mit unseren vier Unternehmenspartnern aktuelle grundlagenwissenschaftliche Herausforderungen im Bereich der Cellulosechemie angehen“, sagt Laborleiter Hubert Hettegger.

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) sowie von den vier österreichischen Unternehmenspartnern Lenzing AG, Papierfabrik Wattens GmbH & Co KG, Metadynea Austria GmbH und Vienna Textile Lab GmbH gefördert.

„Auch die chemische Industrie steht vor der Herausforderung, nachhaltiger, umweltfreundlicher und klimaschonender zu werden“, betont Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher, dessen Ministerium wesentlich zur öffentlichen Finanzierung von CD-Labors beiträgt, „die Grundlagenforschung in diesem CD-Labor widmet sich der Chemie sowie der nachhaltigen Nutzung und Verarbeitung von Cellulose und anderen nachwachsenden Rohstoffen.“ Das werde insbesondere die Zellstoff-, Papier- und Faserindustrie, die Textilindustrie sowie viele Folgeindustrien stärken und ist ein weiterer Baustein zur Stärkung und Sicherung des Industriestandorts Österreich.“

„Das Thema der Nachhaltigkeit wird seitens der Metadynea seit Jahren sehr ernst genommen. In zahlreichen internen Entwicklungsprojekten und externen Kooperationen ist Nachhaltigkeit ein Kernthema. Mit der Möglichkeit des Mitwirkens am CD-Labor für Cellulose Hightech-Materialien haben wir nun die Chance, neue biobasierte Rohstoffe für unsere Industrie zu erschließen“, unterstreicht Christoph Gabler, Leiter der Forschungsgruppe für nachhaltige Bindemittelsysteme der Metadynea Austria GmbH die Bedeutung der Mitarbeit im neuen CD-Labor.

„Im Rahmen dieser Kooperation geht es um die sehr grundlegenden Untersuchungen der Reaktionen, die in den Prozessen zur Faserherstellung ablaufen. Durch ein besseres Verständnis dieser können auch die Produktionsprozesse weiter optimiert werden – etwa in Richtung bessere Faserqualität und mehr Nachhaltigkeit“, sagt Jo-Ann Innerlohinger, Head of Funding, Monitoring & PMO / R&D bei der Lenzing AG.

Karin Fleck, CEO und Gründerin des Vienna Textile Labs, sieht die Zusammenarbeit als „einzigartige Gelegenheit... Durch diese Zusammenarbeit haben wir die einzigartige Gelegenheit, das volle Potenzial unserer Forschung auszuschöpfen und bahnbrechende Innovationen im Bereich nachhaltiger industrieller Biotechnologie zu entwickeln.“

„Delfort ist ein Vorreiter in der Entwicklung nachhaltiger Papierlösungen, welche Plastikprodukte am Markt ersetzen sollen“, so Sven Plappert, Project Manager in der Forschungsabteilung der Papierfabrik Wattens GmbH & Co KG. Das CD-Labor für Cellulose Hightech-Materialien sei dabei eine sehr wichtige Kooperation, um zentrale Eigenschaften dieser Spezialpapiere weiterzuentwickeln und deren Erfolg zu garantieren.

Das neue und insgesamt sechste derzeit aktive CD-Labor der BOKU ist eingebettet in ein Netzwerk aktiver nationaler und internationaler Kooperationen und Kollaborationen innerhalb der Scientific Communities für Cellulose, Lignin, Bioraffinerie-Chemie und Grüne Chemie. Die Doktorandinnen und Doktoranden im CD-Labor werden ferner in der Doktoratsschule ABC&M (Advanced Biorefineries – Chemistry & Materials) der BOKU ausgebildet, um das Know-How im Bereich Bioraffinerie-Chemie gezielt zu vertiefen. Unterstützt durch optimale infrastrukturelle Bedingungen am Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe (Leitung: Thomas Rosenau und Antje Potthast) und am Department für Chemie wird hier Spitzenforschung betrieben, um sowohl den aktuellen Wissensstand über Methoden der grünen Chemie und der Chemie nachwachsender Rohstoffe voranzutreiben, als auch die Zusammenarbeit mit den Industriepartnern zu fördern, um die industrielle Akzeptanz und Anwendung dieser Methoden zu unterstützen.