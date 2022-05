Jazz am Campus: Schwungvoll für den guten Zweck

Werbung

Unter dem Motto „Jazz am Campus“ konnte man am Freitag gleich zwei großartige Jazzbands im Auditorium der BOKU Tulln hören. Die Bigband der Musikschule Tulln unter der Leitung von Bernhard Osanna und aktiven musikalischen Begleitung von Musikschuldirektor Karl Hemmelmayer sowie das Jugendjazzorchester Niederösterreich mit dem Leitspruch „Jazz we can“ unter der Leitung von Andi Pranzl zeigten lautstark ihr Können. Letzteres feierte erst kürzlich sein zehnjähriges Bestehen und bewies trotz seiner Jugend sein professionelles musikalisches Handwerk. Nach zwei Jahren seuchenbedingter Zwangspause fand das Konzert zum sechsten Mal statt.

Wie wandelbar das Genre Jazz sein kann, zeigte sich an der Kombination des jiddischen Liedes „Bei mir bist du schen“ mit lateinamerikanischen Rhythmen sowie einer Jazzversion von „Something about us“ von den No Angels. Aber auch Klassiker wie der Scheibbsblues, gespielt in memoriam des 2011 verstorbenen Albert Kreuzer, durften nicht fehlen. Seine Tochter Leonie begleitete die Bigband.

Gastgeber Hermann Bürstmayr von der BOKU Tulln und Christiane Kahr von der Caritas Hilfe St. Pölten zeigten sich froh über die eingegangenen Spenden und Unterstützungen für die Ukrainehilfe. Die zahlreich gekommenen Gäste füllten den Saal, der trotz seiner offenen Bauweise eine bemerkenswerte Akustik aufwies – aber alles andere als eine offene Bauweise wäre weder dem Anlass der Spenden, dem universitären Ort noch dem Musikgenre Jazz angemessen gewesen. Die Bands spielten ausdauernd über zwei Stunden. Gekrönt wurde der Abend durch das vielstimmige Jazz Vocal Ensemble Niederösterreich.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.