Lions Club Tulln – nun näher an den Bedürftigen

In Not geratenen hilfsbedürftigen Menschen in Form von Sachspenden aber auch unter Zuwendung von Geldmitteln zu helfen ist das wesentliche Ziel des Lions Club Tulln. Um den Zugang zu dieser Unterstützung noch einfacher zu gestalten, hat der Lions Club Tulln nun im erweiterten Stadtzentrum von Tulln insgesamt drei Lions-Briefkasten installiert, in welche Anträge einfach und unbürokratisch eingeworfen werden können.

Diese befinden sich am Westtor des Hauptplatzes, beim soogut Markt in der Frauentorgasse sowie bei der Sonnenapotheke in der Staasdorfer Straße.

„Wir beschäftigen uns eingehend mit jedem einzelnen Fall und nehmen persönlich mit den Bedürftigen Kontakt auf, um die weiteren Details zu klären“, so Gerhard Kunesch vom Lions Club Tulln. „Beschreiben Sie uns Ihr Anliegen in ein paar wenigen Sätzen und vergessen Sie nicht, Ihre Kontaktdaten anzugeben. Wir agieren vertraulich und werden uns verlässlich bei Ihnen melden“, möchte er die Betroffenen ermutigen, dieses Angebot auch wirklich zu nützen. Die Briefkästen werden jeweils zur Monatsmitte entleert.