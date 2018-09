Das Laufwunder ist ein Charitylauf der youngCaritas. Alle Schüler der VS Königstetten mit Direktorin Elfriede Beer nahmen letzten Freitag am Sportplatz daran teil und liefen Runde um Runde für einen guten Zweck.

VS Königstetten bei youngCaritas-Laufwunder .

Pro gelaufener Runde (400 Meter) wird ein bestimmter Betrag an das Lerncafé in St. Pölten gespendet. In Lerncafés erhalten Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien kostenlose Unterstützung beim Lernen und damit das Rüstzeug für bessere Zukunftschancen.

Dabei liefen jeweils die ersten und zweiten Klassen bzw. die dritten und vierten Klassen gemeinsam für den guten Zweck. Dabei schafften einige Läufer erstaunliche Leistungen: Der eifrigste Schüler lief in einer Dreiviertelstunde 28 Runden!

Auch der Elternverein unterstützte die jungen Läufer: Jeder erhielt ein Kipferl und eine Banane.