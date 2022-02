Tullner Fitness-Profi: „Die Branche hat sich massiv verändert“

Die Türen des Injoy Fitnessclubs in der Bahnhofstraße blieben in den letzten beiden Jahren fast zehn Monate lang geschlossen. „Jetzt ist aber definitiv ein Aufschwung zu spüren“, freut sich Besitzer Christian Dam. Er kennt die Branche wie kaum ein Zweiter im Bezirk, schließlich feiert er demnächst Doppeljubiläum (15 Jahre Firma und 20 Jahre Injoy) und er selbst hat in den letzten 29 Jahren keine einzige Woche mit dem Krafttraining ausgesetzt (außer im seltenen Krankheitsfall).

Über Corona-bedingte Einschnitte war vielerorts schon viel zu lesen. Dam warnt vor allem vor den Kollateralschäden der Pandemie. „Einer aktuellen deutschen Studie zufolge sind bereits zwei Drittel aller Männer und mehr als die Hälfte aller Frauen übergewichtig“, warnt Dam. In Österreich dürfte es sich ähnlich verhalten. „Nur ein kleiner Teil trainiert seit Corona mehr denn je, die Mehrheit macht zu wenig oder gar keinen Sport“, erklärt der Fitness-Experte.

Trainingsdefizite sind Chance für Fitnessclubs

Das sei einerseits natürlich „sehr traurig“, andererseits aber eine Chance, wobei Dam betont: „Die Branche hat sich massiv verändert.“ Während vor zwanzig Jahren noch alles auf Kraft und Ausdauer ausgerichtet war, erfasse erfolgreiches Training heute mehrere Bereiche.

„Wir setzen zusätzlich noch auf Flexibilität und Mobilität. Aber auch auf Ernährung, oft vegetarisch oder vegan, weil man da weniger leicht übersäuert, und auf den mentalen Bereich wird großes Augenmerk gelegt“, erklärt Dam. Massiv gesunken sei hingegen die Bedeutung des Wellnessbereichs im Club: „Die Menschen haben wenig Zeit. Bei uns wollen sie effizient trainieren und nicht in der Sauna relaxen.“

Also alles neu? „Nein, es gibt schon auch Konstante“, sagt der Triathlet, der am liebsten auf die Langdistanz geht. Wenn er selbst über die Jahrzehnte etwas gelernt habe, dann, „dass gezieltes Krafttraining als Basis durch absolut nichts zu ersetzen ist“. Dem natürlichen Muskelabbau im Körper könne man ausschließlich damit entgegenwirken. „Wer wirklich Erfolg haben will, sollte mindestens zwei Mal pro Woche bei ausreichender bis hoher Intensität trainieren. Und das Wichtigste: Kontinuität!“

Wer so lange nicht nur selbst, sondern auch mit anderen Menschen trainiert, darf Erfolge mitfeiern: „Wir haben schon mehrfach Menschen halbiert“, erinnert sich Dam, womit er sich natürlich auf das Körpergewicht bezieht. Ehrlicherweise sei nicht jeder Erfolg von Dauer gewesen, denn auch bei der Gewichtsabnahme gilt: „Dranbleiben!“

Dabei sei pure Gewichtsabnahme heute gar nicht mehr so häufig das Ziel. „Es geht verstärkt um allgemeine Fitness oder das Erreichen bestimmter persönlicher Ziele“, erklärt Dam. Als Personal Trainer unterstützt er Menschen, die schon viele Jahre dabei sind, bei der Optimierung: „Ich verpasse ihnen den Feinschliff.“

