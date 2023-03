Zentrumsbelebung: Tulln setzt auf Social Media

Vergangenen Freitag am Tullner Hauptplatz: Es ist ein warmer Vorfrühlingstag, rund 20 Verkaufsstände des Tullner Naschmarkts ziehen mit ihrem breiten Sortiment viele Käuferinnen und Käufer an, die Schanigärten der drei Kaffeehäuser sind schon Anfang März voll besetzt. Am Samstagvormittag bietet sich ein ähnliches Bild in den Schanigärten und Landwirte verkaufen ihre Produkte am Hauptplatz und in der Holzschuh-Passage.

Seit 2009 präsentiert sich der Hauptplatz im neuen Outfit. Es entstand eine Zone, die regelmäßig für Veranstaltungen oder Märkte genutzt wird, und zum Flanieren und zum Einkaufen in den zahlreichen Geschäften im Stadtzentrum einlädt.

Tulln Innenstadt pulsiert, freut sich Bürgermeister Peter Eisenschenk und nennt dafür gleich mehrere Erfolgsfaktoren: „In Tulln haben wir stets darauf geachtet, strategisch vorzugehen und dem Zeitgeist zu folgen – von der einladenden Gestaltung der Innenstadt selbst über die überregionale Positionierung als sympathische Gartenstadt bis zu konkreten Veranstaltungen und Marketing-Maßnahmen, die die Kundinnen und Kunden begeistern sollen. Aktuell setzen wir stark auf innovatives Social Media Marketing – ganz nach dem Motto ‚online Lust darauf machen, vor Ort zu shoppen‘“.

Lokale Influencerinnen nehmen ihre Follower und jene der Social Media Kanäle der Stadtgemeinde Tulln regelmäßig mit auf Einkaufstour in die Innenstadt und machen Lust auf einen Shoppingtag. Die Stadt Tulln wurde 2022 niederösterreichweit für die „Attraktive Warenpräsentation der Tullner Betriebe über Social Media“ ausgezeichnet.

Für die Wertschöpfung in der Region, spielt auch die Cities App eine Rolle in Tulln. Regelmäßige Aktionen und Gewinnspiele in der App sollen verstärkt zum Kaufen in der Stadt anregen. Aktuell läuft ein Baustellengewinnspiel für Einkäufe in Geschäften der Bahnhofstraße, Kirchengasse und Karlsgasse.

Viel Programm für Groß und Klein

Mit großen Veranstaltungen bringt man Frequenz in die Innenstadt und lockt neue Besucherinnen und Besucher nach Tulln, zum Beispiel beim Maifest (Sonntag, 30. April, und Montag, 1. Mai), beim „Hello Summer“-Schulschlussfest (am letzten Schultag, Freitag, 30. Juni) oder bei den Outlet-Tagen im Juli.

Ab Mitte März sind zahlreiche Aktionen zur Belebung der Innenstadt geplant. Hier einige Beispiele: Straßenmusiker und -artisten sind unterwegs. Den Osterhasen trifft man am 7. und 8. April.

Zu Ostern – am Freitag und Samstag – fährt der Osterhase mit dem Tulli Express. Foto: Stadtgemeinde Tulln

Am Samstag, 29. April, lädt der Verschönerungsverein Tulln zum Blumenmarkt ein, die Stadtkapelle Tulln spielt Maiständchen und der Maibaum wird aufgestellt. Am Samstag vor dem Muttertag (13. Mai) werden Rosen verteilt.

