„Chance zum Aufbruch“: Energiekonferenz in Zwentendorf

Beim abschließenden Runden Tisch, an dem Johanna Mikl Leitner eine Reihe prominenter Teilnehmer anführte, wurde über die Energiewende diskutiert. Mikl-Leitner sieht dabei in der aktuellen Energiekrise auch Chancen, notwendige Entwicklungen beim Ausbau erneuerbarer Energieträger voranzutreiben: „Umbruch nützen wir in Niederösterreich als Chance zum Aufbruch!“

„Schützenhilfe“ bei der Umsetzung versprachen Johannes Pressl, Johannes Schmuckenschlager, Thomas Salzer, Stefan Szyszkowitz, Michael Hannesschläger sowie zahlreiche Akteurinnen und Akteure aus der heimischen Ökoenergie-Szene, die der Konferenz beiwohnten. Diesen grundlegenden Konsens sah Diskussionsleiter Josef Plank vom Raiffeisenverband als unabdingbar an: „Es wird die Bündelung sämtlicher Kräfte brauchen, um die Energiewende zu schaffen. Das jetzt ist erst der Anfang.“

