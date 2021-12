Tullner Kulturmanager Schindlecker: „Die Vorsicht ist spürbar“

Die undankbare Aufgabe, als erster Künstler nach dem vierten Lockdown im Danubium aufzutreten, fiel Roland Düringer zu.

Der Routinier erfüllte diese Aufgabe jedoch mit Bravour. Auch vor nur 52 Gästen ließ er seinen Gedanken freien Lauf und für die kleine, erlesene Schar lohnte es sich, Düringers Geschichten über früher, aktuellen Beobachtungen und Zukunftsvisionen zu lauschen.

„Was soll man sagen: Es schleppt sich. Natürlich ist der Kartenverkauf aktuell nicht mit Vor-Corona-Zeiten zu vergleichen“, sagt dazu Kulturmanager Erich Schindlecker.

Aber das sei ja auch nicht weiter verwunderlich, denn: „Die Vorsicht ist spürbar. Alle warten einmal ab, wie schlimm uns die Omikron-Variante wirklich erwischt. Das braucht jetzt einmal Zeit.“ Genauso spürbar sei allerdings die Zuversicht für den kommenden Sommer, denn der Vorverkauf für Donaubühnen-Veranstaltungen sei schon jetzt gut angelaufen.

Am Dienstag, 11. Jänner, blicken Robert Stachel und Peter Hörmanseder auf 2021 zurück. Als „Maschek“ drehen sie wie immer den Wichtigen des Landes den Ton ab und reden drüber. AlexiPelekanos

Bis zum Sommer ist es aber noch weit und davor wird auch im Danubium noch so manches Highlight geboten. So stehen zu Silvester am Freitag, 31. Dezember, mit den Auftritten der Comedy Hirten (18 Uhr) sowie des Duos Weinzettel & Rudle (21.30 Uhr) gleich zwei Veranstaltungen auf dem Programm.

Am Dienstag, 11. Jänner, halten Maschek ihren Rückblick auf 2021. Dafür verlosen Tulln Kultur und die NÖN 2x2 Tickets. Wer bis Dienstag, 4. Jänner, 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.