Die Einrichtungen der Tullner Jugendarbeit sind in der Franz-Zant-Allee 1 unter einem Dach vereint und bieten eine erste Anlaufstelle für jugendrelevante Problemstellungen. Ebenso wird Erziehungsberechtigten Unterstützung angeboten, um in diesen unsicheren Zeiten mit den Bedürfnissen der Jugend besser zurechtzukommen. Alle Angebote der Tullner Jugendarbeit sind freiwillig, anonym, vertraulich und kostenlos.

Coronakrise trifft Jugendliche hart

Die Jugendlichen trifft die Corona-Krise besonders hart. Von der psychischen Belastung berichten nicht nur zahlreiche internationale Studien, sondern auch die Tullner Jugendarbeit weiß darüber zu berichten.

Als Akutmaßnahme hat die Stadtgemeinde das Personal von Jugendzentrum, Jugendberatung und Streetwork aufgestockt. Die hochwertigen, kostenlosen Freizeit- und Beratungsangebote sind gerade jetzt von großer Bedeutung.

„Neben den vielen anderen Lebensbereichen, die die Coronakrise massiv beeinträchtigt, wird die Jugend oft vergessen. Daher ist es uns besonders wichtig, die Bedürfnisse dieser Altersgruppe ganz bewusst unter die Lupe zu nehmen. Die Intensivierung der Jugendarbeit ist hierfür eine wichtige Säule“, so Vizebürgermeister und Jugend-Stadtrat Wolfgang Mayrhofer.

Thomas Peischl Gemma Juz oder red’ ma’ Exit?

Beispielsweise wurden bei der Jugendberatung EXIT im Jahr 2020 über 1.800 Beratungen durchgeführt, das entspricht einem Zuwachs von 72 Prozent. Auffällig ist auch der Anstieg an Beratung für die Eltern, die häufig an die Grenzen der Belastbarkeit stoßen.

„Die Jugendlichen selbst kämpfen mit dem Fehlen sozialer Kontakte, Zukunftsängsten, Motivationsproblemen, Depressionen und vielem anderen mehr. Für uns war daher klar: Das Angebot der Jugendarbeit muss zeitlich und inhaltlich erweitert werden“, fordert Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Um den Einrichtungen der Tullner Jugendarbeit (bestehend aus Jugendzentrum JUZ, Jugendberatung EXIT und GEMMA Streetwork) mehr Kapazitäten zu geben, wurden zwei Teilzeit-Mitarbeiter zusätzlich aufgenommen und die Stunden einiger bestehender Sozialarbeiter aufgestockt. Insgesamt werden so rund 60 zusätzliche Stunden professionelle Jugendarbeit pro Woche möglich.

Anhand eines umfassenden Online-Fragebogens sollen zudem die konkreten Bedürfnisse abgefragt werden. Themen sind u.a. die Lebensrealität der Jugendlichen (z.B. wie sie ihre Zeit in Tulln verbringen, was an Angeboten fehlt, wie gut man sich in der Gemeinde fühlt).

"Das Angebot der Jugendarbeit muss zeitlich und inhaltlich erweitert werden“

Auf dieser Basis sollen dann laufend Optimierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Umfrage ist langfristig über den Sommer angelegt, damit möglichst viele daran teilnehmen können. Um einen sicheren Rahmen zu gewährleisten, werden die Angebote laufend durch Präventionskonzepte angepasst. Außerdem wurde der Bereich „Digitale Jugendarbeit“ und Social Media ausgebaut, um trotz Beschränkungen durchgehend ansprechbar zu bleiben – u.a. durch ein „virtuelles Jugendzentrum“.