Die Sehnsucht nach Schulskikursen ist in Tulln groß

Der Berg ruft. Nachdem zwei Jahre keine Schulskikurse stattfinden konnten, starten die Jugendlichen wieder auf den Pisten des Landes durch. Die Vorfreude ist groß.

„Diesmal haben wir aller Voraussicht nach eine sehr hohe Teilnahmequote, die Sehnsucht danach, mit den Schulkolleginnen und -kollegen wieder gemeinsame Erlebnisse zu haben und aus dem gewohnten Alltag ausbrechen zu können, ist unter den Jugendlichen wirklich groß“, erzählt Irene Schlager, Direktorin des BG/BRG Tulln, „auch vonseiten der Eltern wurden Stimmen laut, die uns ermutigt haben, einen Skikurs unter den wohlgemerkt immer noch nicht ganz einfachen Bedingungen zu planen.“

Die drei 5. Klassen werden voraussichtlich an einer Wintersportwoche teilnehmen. Für die Jugendlichen seien die vergangenen Monate bedrückend gewesen. Die Schule, betont die Direktorin, ist nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung, sondern wichtig für die psychosoziale Entwicklung.

Zuversicht und Vorsicht

Nach den schwierigen Semestern bietet nun der Skikurs ein wenig Normalität – auch wenn ein Funken Sorge mitschwingt.

Schlager: „Uns ist allen bewusst, dass die Pandemie noch nicht ausgestanden ist und daher nach wie vor Vorsicht und Umsicht (Maske, Abstand, Testen etc.) angezeigt sind. Vor diesem Hintergrund hoffen wir und sind zugleich zuversichtlich, dass mithilfe der Präventionskonzepte und der Einhaltung der Hygienemaßnahmen Infektionen verhindert werden können und die Schülerinnen und Schüler unbelastet den Skikurs genießen können.“

Dem schließt sich Georg Förstel, Direktor der Sport-MS Tulln, an: „Wir freuen uns auf die wiedererlangten Möglichkeiten und sehen mit Zuversicht weiteren für unsere Schülerinnen und Schüler so wertvollen schulischen Veranstaltungen entgegen.“ Alle Lehrkräfte sowie fast alle Schülerinnen und Schüler seien vollimmunisiert – außerdem wird in kaum einem Bereich so viel getestet wie in der Schule.

Förstel betont: Herbergen und Liftbetreiber haben ihre Sicherheitsmaßnahmen – „diese Konzepte kennen wir und an die Einhaltung dieser Richtlinien haben sich mittlerweile alle gewöhnt. Es ist nichts außergewöhnliches mehr, fast täglich zu testen, in bestimmten Situationen Masken zu tragen und Sicherheitsabstände einzuhalten. Und auf der Piste bewegen wir uns sowieso im Freien.“

In der Sport-MS werden die beiden 3. Klassen auf Wintersportwoche fahren, „die anderen Sportwochen mussten wir coronabedingt absagen“, bedauert der Direktor.

Denn Skikurse haben in der Sport-MS einen hohen Stellenwert: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass es keine Schülerinnen und Schüler geben darf, die nach vier Jahren Sport-MS nicht im Stande sind, sich auf einem Berg, sei es mit Skiern oder mit einem Snowboard bewegen zu können. Gerade in einem Wintersportland wie Österreich gehört das dazu.“

Sehr gute Nachrichten

