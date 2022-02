Kulturbetrieb im Bezirk Tulln: „Weiter auf Sicht fahren“

Kulturveranstaltungen gab es auch in den vergangenen Wochen und Monaten, jetzt gibt es aber Zutrittserleichterungen. „Es wird vor allem fürs Publikum leichter. Wir müssen weiter kontrollieren, nur eben 3G statt bisher 2G“, sagt TullnKultur-Manager Erich Schindlecker, „es heißt, weiter auf Sicht fahren. Alles andere wäre auch nicht vertretbar. Wir warten ab, ob wir mit 5. März weitere Anpassungen vornehmen.“ FFP2-Maskenpflicht und Gästeregistrierung bleiben vorläufig aufrecht.

Manfred Bichler, Kulturreferent der Marktgemeinde Zwentendorf, zeichnet seit 25 Jahren für die Kabarettveranstaltungen im Donauhof verantwortlich: „Ich bin über die geänderten Maßnahmen und Lockerungen sehr erfreut, denn für die Künstler und das Publikum ist die Maskenpflicht im Saal gleichermaßen schwierig. Der Künstler braucht für eine gute Stimmung unbedingt die Mimik in den Gesichtern der Gäste.“

Auch können die Gäste im Foyer an den Stehtischen plaudern, etwas trinken und sich unterhalten, derzeit ist das alles verboten. „Hätte mir - und wahrscheinlich auch die Gäste - bundesweite Regelungen gewünscht, denn viele wissen nicht, wo was gilt,“ ist sein Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre. Im Sommer des Vorjahres ist Manfred Bichler mit seiner Zwentendorfer Kleinkunstbühne erfolgreich in den neu gestalteten Garten im Donauhof ausgewichen.

Diesen Weg wird er auch heuer fortsetzen, geplant ist vorerst im Juli Thomas Stipsits mit den Stinatzer Delikatessen. Für 2023 sind Klaus Eckel, Alexander Kristan und Gerry Seidl fix gebucht, mit Omar Sarsam wird noch verhandelt.

Zuversicht herrscht auch bei Adi Ehrentraud, Präsident der Ignaz Pleyel Gesellschaft: „Wir haben zwar schon offen gehabt, der 5. März gibt uns aber wieder Hoffnung. Hoffentlich gibt es auch bald keinen Grund mehr, Angst zu haben. Unser Publikum ist doch schon 50 plus, ich hoffe, dass wir es zurückgewinnen mit dem 5. März.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden