Als einzige Gemeinde Österreichs bietet Tulln seit Anfang Oktober in Eigeninitiative Covid-19 Schnelltestungen an – als besonderes Weihnachtsgeschenk wird diese Aktion ausgeweitet: Am Mittwoch, 23. Dezember, gibt es verlängerte Öffnungszeiten, auch am Heiligabend, am Stefanitag und an Silvester können sich Tullner und innerhalb der Stadtgemeinde Arbeitende testen lassen.

Claudia Wagner Ein Test der Nächstenliebe

„Ein schönes Weihnachtsfest mit seinen Lieben zu verbringen, ist für die Menschen in dieser herausfordernden Zeit enorm wichtig. Wir könnten daher einen Beitrag dazu leisten, dass diese Treffen möglichst sicher und mit gutem Gewissen stattfinden können“, erklärt Bürgermeister Peter Eisenschenk. Der Kostenbeitrag pro Testung bleibt bei 20 Euro.