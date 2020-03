Die Agentur E&A konnte aber bereits folgende Ersatztermine mit den von dieser Verordnung betroffenen Künstlern vereinbaren.



12.03.2020 KLAUS ECKEL wird verschoben auf: 22.05.2020

13.03.2020 VIKTOR GERNOT wird verschoben auf: 20.05.2020

20.03.2020 ROLAND DÜRINGER wird verschoben auf: 09.06.2020

21.03.2020 EVA MARIA MAROLD wird verschoben auf: 16.05.2020

26.03.2020 WIR STAATSKÜNSTLER wird verschoben auf: 26.11.2020

28.03.2020 OMAR SARSAM wird verschoben auf: 24.06.2020



„Bereits gekaufte Tickets behalten für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit. Sollten Sie von diesem Angebot keinen Gebrauch machen wollen, können Sie in der Vorverkaufsstelle, in der sie die Karten gekauft haben, selbige zurückgeben und bekommen das Geld zurück. Diese Regelung gilt natürlich auch für Tickets eines TullnKultur-Abonnements. Bleiben Sie gesund!“, so das Team der TullnKultur auf der Homepage.