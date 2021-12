Run auf Booster-Impfung im Bezirk Tulln

Die aktuellen Zahlen beweisen: Die Impfmoral bei der Bevölkerung im Bezirk Tulln ist hoch. Rangiert man landesweit bei den voll Immunisierten noch knapp unter der 70-Prozent-Grenze, wurde diese im Bezirk längst überschritten. Von den 105.762 Einwohnern haben bereits 78.413 (das sind 74,14 %) volle Immunisierung erlangt.

74,87 Prozent sind es in der Bezirkshauptstadt selbst. Bereits 5.289 von den 16.380 Einwohnern sind zum dritten Mal geimpft. Die Stadtgemeinde setzt dabei auf „unkomplizierte Impfmöglichkeiten unmittelbar in Tulln als wichtigen Stellhebel“, wie Bürgermeister Peter Eisenschenk betont, „daher haben wir uns sehr – und mit Erfolg – dafür eingesetzt, dass erneut eines der Landesimpfzentren in Tulln angesiedelt ist.“

Zusätzlich organisiert die Stadtgemeinde weiterhin eigene Impftage im Rathaus, zu denen man ohne Anmeldung kommen kann – der nächste ist am Sonntag, 19. Dezember, von 13 bis 17 Uhr. „Ich denke, dass Bemühungen und Aktionen wie diese durchaus dazu beigetragen haben, dass die Stadtgemeinde Tulln bei der Impfquote im Spitzenfeld liegt“, so Eisenschenk.

„Impfhochburg“ im Bezirk ist Großriedenthal. Die 940 Einwohner umfassende Wagramgemeinde nähert sich bereits der 80-Prozent-Marke. Selbst Würmla als Bezirksschlusslicht mit 68 Prozent liegt nur knapp unter dem Landeswert von 69,8 Prozent.

Bezirkshauptmann Andreas Riemer zeigt sich erfreut über „diesen positiven Aspekt“ , sei jedoch in die laufende Impfaktion, abgesehen vom regelmäßigen Informationsaustausch, nicht direkt eingebunden. „Denn mit der äußerst arbeits- und zeitintensiven Tätigkeit des Contact Tracing und den damit verbundenen Absonderungsmaßnahmen sind wir mehr als ausgelastet. In diesem Bereich liegt auch seit mittlerweile mehr als eineinhalb Jahren der Schwerpunkt der Tätigkeit des Amtsarztes“, sagt der Bezirkschef.