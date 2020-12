Die Station am Messegelände stehe am Heiligen Abend sowie am Stefanitag und zu Silvester jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr zur Verfügung, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Verwiesen wurde zudem auf bis 16.00 Uhr verlängerte Öffnungszeiten am 23. Dezember. Der Kostenbeitrag beträgt pro Testung 20 Euro.