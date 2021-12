Star Movie Tulln: Kino im Lockdown

Vor drei Jahren wurde das „Star Movie“ in der Langenlebarner Straße eröffnet. Trotz bereits drei Corona-bedingten Lockdowns bleibt die Betreiberfamilie aber optimistisch.

Nach der Eröffnung am 15. November 2018 habe sich das Kino rasch zu einem überregionalen Anziehungspunkt für Kinofans entwickelt: Das Konzept der fünf Kinosäle in Verbindung mit dem Restaurant „Ox“ übertraf mit rund 130.000 Besuchern im Jahr 2019 die Erwartungen der Betreiberfamilie Obermayr. Nach schmerzlichen und langen Lockdowns im Kulturbereich feierte das große Kino ab Juni 2021 mit Blockbuster-Filmstarts wie „Fast & Furious 9“, „Kaiserschmarrndrama“, „Dune“ und „James Bond – Keine Zeit zu sterben“ sein Comeback.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Sicherer Kurzurlaub vom Alltag

Durch die Einhaltung und Kontrolle aller behördlichen Maßnahmen, „100 Prozent Frischluft“ in den Kinosälen und einem Hygienekonzept hätten viele Kinofans dort einen sicheren und komfortablen Kurzurlaub vom Alltag erlebt.

Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr meint: „James Bond begeisterte österreichweit im Oktober bis zum erneuten Lockdown insgesamt knapp 600.000 Kinofans. Eine beeindruckende Zahl, die den Stellenwert des Kinos in ganz Österreich unterstreicht. Wir hoffen, schon sehr bald wieder Filmerlebnisse der Extraklasse in Tulln anbieten zu dürfen und vor allem hoffen wir, dass der aktuelle Lockdown wirklich der allerletzte ist.“

Große Kinostarts im neuen Jahr

Kinofans können währenddessen vielen Publikumshits im neuen Jahr entgegenfiebern: Der tierische Animationshit „Sing 2“, „Top Gun Maverick“ und das neue Eberhofer „Guglhupfgeschwader“ sind bereits für 2022 eingeplant. Obermayr erzählt: „Alle diese großartigen Filme und noch viele mehr kann man bald wieder bei Star Movie in Tulln erleben. In der Zwischenzeit forcieren wir nach dem Motto ‚All I want for Christams is Kino‘ unsere Star Movie Gutscheincards und somit die Vorfreude auf kommende Kinoerlebnisse.“ Die Star Movie Kinogutscheine können online auf www.starmovie.at bestellt werden.