Couragierter Helfer bei Verkehrsunfall in Seebarn/Wagram .

Freitagvormittag prallte ein Lenker mit seinem Pkw in das Geländer einer Brücke am S5-Begleitweg in Höhe von Seebarn/Wagram. Er wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Ein Augenzeuge des Unfalls, welcher gerade auf der S5 unterwegs war, zögerte keinen Augenblick, setzte die Rettungskette in Gang und fuhr extra in Grafenwörth ab um helfen zu können!