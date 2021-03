Die durch die Bundesregierung verordneten Testungen werden in NÖ von den Gemeinden und unzähligen freiwilligen Helfern durchgeführt. Im Bezirk Tulln sind in zwölf Gemeinden Teststraßen in Betrieb.

Bürgermeister Roland Nagl (Königstetten) regte an, gemeinsam mit Tulbing im VAZ eine Teststraße zu errichten. Die Gemeinden Muckendorf-Wipfing und Zeiselmauer-Wolfpassing schlossen sich an. Somit war die Teststraße Tullnerfeld Ost gegründet. Der Vorteil ist, dass jede der vier Gemeinden einmal im Monat die Teststraße betreut. Daher ist es auch kein Problem, freiwillige Helfer zu finden.

Jeweils Donnerstag von 16 bis 19 und Samstag von 8 bis 12 Uhr sind drei Teststraßen in Betrieb. Die Wartezeit ist dadurch relativ kurz.

Koordiniert wird der Betrieb von Vizebürgermeisterin Anna Haider. Ihre Aufgabe ist es, dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche benötigte Materialien (Testkits, QR-Codes, Schutzbekleidung, etc.) in ausreichender Menge vorhanden sind, sodass sich die freiwilligen Helfer voll und ganz auf den Ablauf konzentrieren können und ein störungsfreier Betrieb gewährleistet ist. Haider dankt allen freiwilligen Helfern sowie den Feuerwehren der Gemeinde Tulbing, die mit dem Ordnerdienst betraut sind.