Das Wochenende der Massentests stellte die Gemeinden vor logistische Herausforderungen. Der Covid-19-Einsatz geht unterdessen ungebrochen weiter – mit mehreren dauerhaften Teststraßen im Bezirk.

An sieben Standorten können sich alle Niederösterreicher mit Haupt- und Nebenwohnsitz kostenlos testen lassen. Bereits Erfahrung mit diesem Angebot hat die Stadt Tulln: Anfang Oktober hat die Gemeinde als erster Ort Österreichs die unkomplizierten Covid-19-Schnelltestungen eingeführt. Mit dieser Woche übernimmt das Land die Station bei der Messe, dadurch sind die Tests für Teilnehmer zu den gewohnten Zeiten (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) gratis.

Durch das Zusammenspiel im Bezirk ist ein Test an fast allen Wochentagen (ausgenommen Sonntag) möglich. Montags und freitags ist die Station in Atzenbrugg geöffnet. Am ersten Testtag, 25. Jänner, haben 132 Personen das Corona-Präventionsangebot angenommen. „Ein super Start“, freut sich Bürgermeisterin Beate Jilch. Niemand wurde positiv getestet. Kleines Manko: Einige Teilnehmer waren nicht angemeldet, deshalb kam es vereinzelt zu Wartezeiten.

Für einen schnellen Ablauf ist eine Anmeldung notwendig ( testung.at/anmeldung ). Diese Registrierung dient der Erfassung der persönlichen Daten, damit es vor Ort schneller geht und Staus nach Möglichkeit vermieden werden.