Kurz vor dem zweiten Lockdown hat das Coronavirus den gesamten Bezirk erreicht: In allen Gemeinden gibt es zumindest einen positiven Fall, selbst in Großriedenthal mit 916 Einwohnern die kleinste der 22 Kommunen.

„Ja, auch wir haben jetzt unseren ersten Coronafall, aber es war ja klar, dass dieses Virus nicht vor Gemeindegrenzen Halt macht und irgendwann auch uns erreichen wird“, bestätigt Bürgermeister Franz Schneider.

Jammern nicht angebracht, Vorsicht sehr wohl

Die Kleinheit seiner Gemeinde sieht er im Fall der Coronakrise als Vorteil: „Bei uns gibt es nur wenige, die sich aufregen oder die das Virus leugnen.“ Außerdem habe man am Land die Natur vor der Haustüre, was eine Lage wie die aktuelle schon leichter erträglich mache. „Jammern ist bei uns nicht wirklich angebracht“, sagt Schneider, Vorsicht hingegen sehr wohl.

Kontakte im Gemeindeamt werden auf ein Minimum reduziert, so viel wie möglich wird telefonisch erledigt. Der Bürgermeister weiß, wovon er spricht, zählt er doch aufgrund einer noch nicht sehr lange zurückliegenden Lungen-Vorerkrankung zur besonderen Risikogruppe.

„Ich nehme die Sache ernst, passe auf mich auf und versuche, das auch der Bevölkerung zu vermitteln“, betont Schneider. Furcht sei aber auch jetzt nicht angebracht, denn: „Man muss auch im Negativen optimistisch bleiben, das war ich schon immer im Leben!“

Zwentendorf hält Gemeindeamt vorläufig noch offen

In Zwentendorf wird die Zahl der positiven Fälle seit einer Woche wieder regelmäßig auf der Homepage veröffentlicht. „Sollten die Zahlen noch drastischer steigen, erwägen wir einen echten Gemeinde-Lockdown. Aber vorläufig halten wir das Gemeindeamt noch offen“, berichtet Bürgermeisterin Marion Török.

Bislang hätten sich die Menschen in Zwentendorf durchwegs diszipliniert verhalten, und sie geht davon aus, dass das auch weiterhin so sein wird. „Die Veranstaltung unserer Kabarettreihe im Donauhof hat beispielsweise sehr gut funktioniert, mir sind keine gröberen Probleme bekannt“, sagt Török, „ich hoffe, dass wir diese Krise miteinander gut in den Griff bekommen.“

Beim Miteinander setzt sie unter anderem auf die Initiativen „Vitale Gemeinde“ und „Zeitbank“. Hier stehen in rund 35 Freiwillige parat, wenn etwa alleinstehende oder ältere Menschen Hilfe brauchen.

Einen vergleichsweise starken Anstieg von 18 auf 34 Covid-19-Positive innerhalb einer Woche hatte Sitzenberg-Reidling zu verzeichnen. Bürgermeister Christoph Weber zeigt sich davon nicht überrascht: „Wir hatten bis 23. August gar keinen Fall und nach Ende der Urlaubszeit einen sukzessiven Anstieg.“ Das sei seitdem auch die Frage, die ihm selbst am häufigsten in Zusammenhang mit Corona gestellt werde: „Wie viele Fälle haben wir denn aktuell bei uns?“

Die Hauptursache sieht Weber in privaten Feiern. Im Großen und Ganzen betont er dennoch: „Ein großes Lob an unsere Bürger. Die Maskenpflicht wird sehr diszipliniert eingehalten, egal ob beim Nahversorger oder wenn die Eltern die Kinder in den Kindergarten bzw. zur Schule bringen oder zuletzt in der Kirche zu Allerheiligen.“

„Wir haben im Frühjahr relativ viel Erfahrung gewonnen, darauf können wir jetzt zurückgreifen.“ Peter Eisenschenk

Was die Lockdown-Dauer angeht, erklärt der Bürgermeister: „Das wird man frühestens in der dritten Novemberwoche abschätzen können. Ich beneide niemanden in der Bundesregierung, der das dann entscheiden muss.“ Er selbst sei zuversichtlich, dass Gastronomie und Co im Dezember wieder aufsperren können, denn: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Für Peter Eisenschenk hat bei Erscheinen dieser NÖN der letzte Tag in Quarantäne begonnen (zur Erinnerung: Sein Sohn war positiv getestet worden). „Ich hatte viel zu tun, konnte ungestört viel erledigen und so sind die Tage wie im Flug vergangen“, berichtet der Tullner Bürgermeister.

Was den neuerlichen Lockdown angeht, zeigt auch er Zuversicht: „Wir haben im Frühjahr relativ viel Erfahrung gewonnen, darauf können wir jetzt zurückgreifen.“ Selbst wenn einzelne Mitarbeiter der Gemeinde in Quarantäne müssten, wäre die Stadtgemeinde Tulln bereit, alle Schlüsselfunktionen erfüllen zu können.

Bewährt hat sich die Schnelltest-Straße am Messegelände. Wie in der Gesamtstatistik wurde ein massiver Anstieg bei den positiven Fällen verzeichnet. In der gesamten vergangenen Woche waren 23 von 156 getesteten Personen positiv, alleine am Montag schon 14 von 40.