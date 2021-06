Mit Stand Montag, 21. Juni, werden für das Gebiet der Stadtgemeinde fünf an Corona erkrankte Personen gemeldet. Wie hat sich die Lage über die letzten Monate im Universitätsklinikum Tulln entwickelt?

Als die Zahl der Covid-19-Infizierten im Herbst 2020 rasant zunahm, wurde die Station Interne 1 der Abteilung für Innere Medizin innerhalb kürzester Zeit zur Corona-Station umfunktioniert. Wurden Anfang Oktober lediglich wenige Covid-Patientinnen und -Patienten in Tulln behandelt, so änderte sich dies Ende Oktober sehr rasch. Innerhalb weniger Tage war die gesamte Station mit bis zu 31 Patienten aus dem Umkreis und anderen Krankenhäusern gefüllt. Bis Mitte Mai 2021 sollte sich die Gesamtzahl derer, die an dieser Station Interne 1 mit Covid behandelt wurden, auf insgesamt 370 erhöhen.

Es begann mit einer kurzen Phase der Eingewöhnung hinsichtlich neuer Routinen, wie An- und Ablegen der Schutzausrüstung oder telefonischer Kommunikation mit den Angehörigen aufgrund des Besuchsverbotes. So konnte trotz deutlich erhöhten Arbeitsaufwandes durch enge, patientenzentrierte Zusammenarbeit aller beteiligten Berufsgruppen (medizinisches Personal, Therapeuten, Reinigungskräfte etc.) durchgehend eine umfassende Versorgung der Patienten gewährleistet werden.

„Der Verlauf der Covid-Erkrankung gestaltete sich sehr individuell und war selten vorausschaubar. Dabei ging die subjektive Atemnot oftmals nicht mit der tatsächlichen Sauerstoffversorgung einher“, sagt der Leiter der Abteilung, Primarius Herbert Frank. Immer wieder mussten Patienten trotz subjektiv milder Symptomatik auf die Covid-Normalstation oder in einzelnen Fällen direkt auf die Intensivstation aufgenommen werden.

Versorgung nach neuestem Wissensstand

„Aus diesem Grund wurden schon von Beginn an bei allen Patienten, unabhängig von Alter oder Schwere der Erkrankung, sämtliche Vitalparameter, also Sauerstoffsättigung, Atem- und Herzfrequenz, Blutdruck und Temperatur, mehrmals täglich routinemäßig gemessen und digital erfasst, um auf kleine Veränderungen rasch reagieren zu können“, erklärt Herbert Frank.

Je nach Resultaten wurden die Patienten individuell stets nach neuestem Wissensstand medikamentös versorgt und erhielten symptomorientiert unterstützend Inhalations-, hustenstillende sowie fiebersenkende Therapien. „Mit Hilfe der selbstständigen Bauchlagerung sowie Atemtherapien konnte damit in den meisten Fällen eine Stabilisierung der Situation erzielt werden“, sagt Frank.

In einigen Fällen benötigten Patienten jedoch trotz Ausnutzung aller genannten Therapieoptionen aufgrund ausgeprägter Covid-assoziierter Lungenentzündungen und/oder anderer Grunderkrankungen (COPD, Krebs, Adipositas etc.) schnell deutlich mehr Sauerstoff. Hier gab es am Uniklinikum Tulln die Möglichkeit einer nicht-invasiven Beatmungsform, der nasalen HighFlow-Therapie. Dabei erhalten selbst atmende Patienten befeuchtete, angewärmte Luft mit einem „Flow“, das heißt erhöhtem Druck, über eine Nasenbrille, wodurch die Eigenatmung unterstützt wird. Zwischen November und Mitte Mai wurden in Tulln 30 der 370 Patienten mit einem solchen HighFlow-Gerät behandelt. Knapp zwei Drittel davon konnten stabilisiert werden. Lediglich ein Drittel musste letztlich bei anhaltend schlechten Werten auf die Intensivstation verlegt werden. Davon verstarben 50 Prozent, die andere Hälfte konnte auf die Normalstation rücktransferiert werden.

Ein Patient, dem es ein großes Bedürfnis ist, Danke zu sagen, ist Gerhard Lederle: „Die Fürsorge, Herzlichkeit und Kompetenz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war täglich spürbar. Wir Patienten bekamen auch regelmäßig Besuch von Psychologinnen, die sich nach unserem Wohlbefinden erkundigten und wenn nötig unterstützten.“ Er habe sich zu jedem Zeitpunkt gut betreut gefühlt.

Während einige wenige Patienten nach wenigen Tagen entlassen werden konnten, betrug die stationäre Behandlungsdauer auf der Covid-Station Interne 1 durchschnittlich 14,3 Tage. Viele Verläufe dehnten sich aufgrund der Schwere der Erkrankung auf eine Behandlungsdauer von bis zu 60 Tagen aus. Nach 28 Wochen intensiver Arbeit im Isolationsbereich mit 370 behandelten Patienten und circa 9,6 Millionen verbrauchten Litern Sauerstoff bleiben dem behandelnden Personal viele Erinnerungen und Erfahrungen.

Frank betont, dass „in diesen herausfordernden Zeiten das stetige Engagement und die gewissenhafte Leistung“ des Pflegepersonals unter der Leitung von Edeltraud Jenner, der Psychologen und Physiotherapeuten und der Ärzte auf der Covid Station Interne 1, im Besonderen Klaus Gattringer, Helena Buchner, Karoline Knopp und Luise Kreil ganz außergewöhnlich war. „Das gesamte Team hat sich hier ein besonderes Lob verdient“, schließt Frank.