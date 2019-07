Die Jugendberatungsstelle Exit, die Schulsozialarbeit Zoom, das Jugendzentrum und die mobile Jugendarbeit Gemma, die heuer ihr zehnjähriges Bestehen feiert, organisierten das Fest zum Schulschluss. Jugendstadtrat Wolfgang Mayrhofer ließ es sich nicht nehmen und gratulierte persönlich zu der bisher geleisteten tollen Arbeit der Gemmas.

Poetry Slamer Jonas Scheiner moderierte. Ob Skate- & Scooter-Contest, ein Beatbox- oder Graffiti-Workshop, die Airbrush-Tattoostation oder eine Bubble-Soccer-Action, an diesem Tag war alles möglich. Am Stand von Paulsens Surfgarage gab es Surfbretter und Mode zu bewundern und erwerben. Bei gratis Getränken und Hotdogs ließen sich vor allem die Klänge der regionalen Bands Hoelywood, LFXBOI, Birds in Trees und die Grumpy Cats genießen.

Unterstützt wurde die Veranstaltung durch die Stadtgemeinde und eine Spende des aufgelösten Vereins Sportyourspace, in Höhe von 1.750 Euro. Agnes Feigl und Anna Plenk übergaben die Spende an Dominik Krutz, den fachlichen Leiter von Gemma. „Wir freuen uns riesig und bedanken uns bei allen, die uns unterstützen. Ohne sie wäre so ein großartiges Jugendfest nicht möglich. Besonders freut mich, dass so viele Jugendliche ihren letzten Schultag mit uns verbringen und unser Angebot so gut angenommen wird“, so Krutz zum Jubiläum.