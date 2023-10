Innenminister Karner kommt nach Tulln

„Den letzten Banküberfall in Österreich gab es im April. Dass es so wenige gibt ist zwar sehr gut, aber wenn man sich die Vielzahl an Verbrechen im Internet ansieht, dann steht dies wieder in einem anderen Licht“, so Karner. In Österreich habe die Cyberkriminalität im Vergleich zum letzten Jahr um 30 Prozent zugenommen. Auch in Niederröstrreich gab es eine Steigerung von 27 Prozent, wobei Tulln mit 25 Prozent auch nicht gerade gut dasteht. Es wird jedoch auch eine hohe Dunkelziffer vermutet.

Kampf gegen Cyberkriminalität

Um dieser Steigerung Herr zu werden, werden in Österreich mit der Kriminaldienstreform 38 sogenannte Kriminalassistenzdienststellen eingerichtet. Dabei werden 700 neue Arbeitsplätze geschaffen, mit Menschen, die eine Ausbildung zur Bekämpfung von Internetkriminalität absolviert haben. So werden die meisten Polizistinnen und Polizisten sein. Man wird sich jedoch auch Verstärkung aus der IT-Branche holen.

Aufgabe dieser neuen Dienststellen soll es sein zum einen Cyberkriminalfälle aufzuklären, in dem auch versucht wird eventuelle Spuren zu sichern. Weiters werden jedoch auch Präventivmaßnahmen angedacht.

Niederösterreich wird hier in acht Regionen unterteilt, wobei insgesamt 150 Arbeitsplätze geschaffen werden. Tulln bildet zusammen mit Krems und Hollabrunn eine Region. Wo die neue Dienststelle eingerichtet wird, ist dabei noch nicht klar.

In jedem Bundesland (in NÖ in St. Pölten) wird auch ein zusätzliches Trainingscenter errichtet, wo jede Polizistin und jeder Polizist eine zusätzliche Ausbildung zu dem Thema erhält.

Im konkreten Fall eines Verbrechens im Internet würde es dann so aussehen, dass die einzelnen Polizeidienststellen den Fall an die nächste Kriminalassistenzstelle für Cyberkriminalität weiterleitet und dort versucht wird die ersten Spuren sicherzustellen. Meistens handelt es sich dabei jedoch um keinen regionalen Fall und so wird auch international versucht das Verbrechen aufzuklären.

Innenminister Karner sagt abschließend: „Es würde niemand seine Haustür Sperrangel weit offen lassen. Im Internet passiert das aber leider, deshalb ist Prävention ganz wichtig.“

Auch Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger ist es wichtig Sensibilität in der Bevölkerung zu schaffen: „Es ist uns hier im Bezirk Tulln ganz wichtig auf das Thema aufmerksam zu machen. Mit dem Haus der Digitalisierung haben wir einen Ort, dessen Aufgabe es ist Beratung in Fällen von Cyberkriminalität zu bieten, aber auch präventiv Sensibilität zu schaffen.“ Weiters sei es ein Ort an dem Spezialisten zusammenkommen können und so die Kräfte zu vereinigen, um gegen Internet-Verbrecher vorzugehen.

Auch Landtagsabgeordneter Chrisoph Kaufmann sieht die Aufgabe des Haus der Digitalisierung darin Kräfte zu bündeln: „Es ist wichtig Unternehmen und Menschen darauf vorzubereiten und zu sensibilisieren.“