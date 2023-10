Damals bei uns Eine kleine Geschichte der Hubrettungsfahrzeuge der FF Tulln

Auf eine Hanomag SS100 Zugmaschine (Baujahr 1944) setzte die FF Tulln-Stadt unter Kommandant Franz Rothbauer sen. 1967 im Eigenumbau einen Kran Hiab 172 mit 5-Meter-Auszugstange auf. Fertig war das erste Hubrettungsfahrzeug, das 1968 in Dienst gestellt wurde. Foto: Archiv Stadtfeuerwehr Tulln

1878, genauer am 12. Juli, wurde die Freiwillige Feuerwehr Tulln Stadt gegründet. Am 15. Oktober 2023 wird sie das derzeit modernste Drehleiterfahrzeug Österreichs in den Dienst stellen, wir blicken zurück auf die ersten Vorgänger.