Auf besonderer Reise mit Queen of Sand Irina Titova

Irina Titova entführte ihr Publikum im Danubium Tulln bereits zum zweiten Mal „In 80 Bildern um die Welt“. Aus dem Off erzählte die Stimme des Synchronsprechers Joachim Kerzel den Roman „Reise um die Erde in 80 Tagen“ von Jule Verne in gekürzter Form. Begleitet von passender Musik ließ die russische Künstlerin Sand auf eine von unten beleuchtete Glasplatte rieseln, bewegte harmonisch und mit einem Lächeln die Finger beider Hände und kreierte so ihre Bilder, die von einer Kamera gefilmt und in Echtzeit auf eine große Leinwand übertragen wurden.

Durch das Ineinanderfließen der Motive entstanden immer wieder neue faszinierende Motive mit den Protagonisten Filias Fogg, seinen Diener Passepartout oder Prinzessin Aouda. So stellte sie unter anderem die Fahrt im Heißluftballon über Deutschland nach Italien dar, die Reise auf einem Elefanten durch Indien, die Zugfahrt von San Francisco nach New York und der Flug im Zeppelin zurück nach London. Kaum war ein Bild fertig, wischte sie es weg und konzentrierte sich auf die nächste Szene. So entstanden Bildgeschichten, die eine magische Atmosphäre schufen und die Aufmerksamkeit der Zuseherinnen und Zuseher voll und ganz beanspruchten.