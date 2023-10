Danubium Tulln: Bühne frei für österreichische Kabarettisten

Am vergangenen Wochenende gaben sich zwei Stars der österreichischen Kabarettszene - beide übrigens mit burgenländischen Wurzeln - im Danubium die Klinke in die Hand. Die aus ORF-Sendungen wie "Was gibt es Neues?" oder "Kabarettgipfel" einem breiten Publikum bekannte Eva Maria Marold zeigte in ihrem neuen Programm „Radikal inkonsequent“, das im Danubium NÖ-Premiere feierte, ihre Vielseitigkeit. Mit den Worten: "Ich habe Freude am Singen und beim Singen muss ich weniger reden", startete sie einen kabarettistischen Liederabend, der zum Lachen aber auch zum Nachdenken anregte. In der Interpretationen bekannter Lieder ging es u. a. um den Beruf, um Beziehungen, ums Älterwerden und um Sexualität. Begleitet wurde sie dabei von Andi Pilhar an Keyboard und Gitarre und Goran Mikulec an der Gitarre.

Besonders viel Applaus gab es für die Parodie der Fernsehsendung "Herzblatt" inklusive Rudi Carells Stimme aus dem Hintergrund. "Das war das Tinder der 90er-Jahre", meinte Marold und schlüpfte mit viel Witz in die Rolle aller drei Kandidatinnen.

Foto: Christa Wallak

Tags darauf war Lokalmatador Lukas Resetarits mit seinem 29. Programm "Über Leben" zu Gast. „Wenn ein Kabarettist mit 28 Programmen am Buckel 'Das Letzte' hinter sich hat, mehrere Regierungen und unerträglich dumme Politik ertragen musste, dann wird es Zeit sich wieder dem 'Leben' zuzuwenden“, war schon in der Ankündigung zu lesen. Und so war es dann auch: wenig politisches Geschehen - "Die Politiker wechseln so schnell, dass man sich nicht einmal mehr ihre Namen merkt" und viel Erinnerung, die aber auch eine -teils kritische - Brücke zur Gegenwart schlug, "weil vieles, wiederkommt". Pointenreich erzählte Resetarits also über seine Kindheit in Stinatz, seine Jugend im zehnten Wiener Bezirk, über das erste Vierteltelefon, den Siegeszug des Plastiks und vieles mehr.

Den zweiten Teil seines Kabaretts startete er angesichts seines 76. Geburtstags in der kommenden Woche mit dem Ausruf "Still Alive", outete sich als Teletext-Leser und schilderte seine Erlebnisse im Tröpferlbad, eine Institution, die den Jüngeren im Publikum wohl nicht mehr geläufig ist.

Mit Alex Kristan, Monica Weinzettl und Gerold Rudle findet der österreichische Humor im Danubium am kommenden Wochenende seine Fortsetzung, bevor am Samstag Irina Titova, die „Queen of Sand“ zu einer Reise um die Welt einlädt.