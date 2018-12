Am Samstag, 8. Dezember, gastieren Erika Pluhar und Adi Hiraschal „Miteinander“ im Danubium.

„Ich kannte den Adi natürlich, aber es war das Ehepaar Bläuel vom Berghotel Tulbingerkogel, das uns künstlerisch zusammengebracht hat und mit Roland Guggenbichler haben wir einen ganz fantastischen Pianisten“, erzählt Erika Pluhar im Gespräch mit der NÖN. In dem Programm singen, rezitieren und blödeln die beiden Künstler, sind ernsthaft und haben Spaß. „Das ist so gut aufgegangen, dass wir den Abend inzwischen einige Male aufgeführt haben“, sagt Pluhar.

Nächstes Jahr feiert sie ihren 80. Geburtstag und sie steht dazu. „Wir sind, wer wir sind“, setzt sie ein wohltuendes Zeichen gegen den grassierenden Jugendwahn. Aus der „offiziösen Schauspielerei“ hat sich die Pluhar eigentlich vor 20 Jahren zurückgezogen, aber mit ihren (sehr zahlreichen) eigenen Werken tritt sie immer noch gerne vor die Leute.

Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste

Noch mehr als das „Miteinander“ schätzt sie das „Gemeinsame“, denn: „Das bedeutet, dass man miteinander etwas teilt und das ist ja das schönste Gelingen eines Abends.“ Gesellschaftspolitisch hat die Künstlerin immer (erfolgreich) versucht, bei ihrer Haltung zu bleiben, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Schon früh, als ihr klar wurde, dass sie jetzt eine Person des öffentlichen Lebens ist, beschloss sie nach einigen sehr persönlichen Verlusten, immer entschieden auf- und dafür einzutreten. „Als meine Tochter vor 20 Jahren mit 37 starb, bekam ich einige sehr unschöne anonyme Briefe“, erinnert sich Pluhar, „ich hätte das verdient, weil ich ja gegen den Jörg Haider auftrat.“

Eigentlich unfassbar, aber: „Schon damals war mir klar, was in einem bestimmten Prozentsatz der Menschen schlummert. Einen gewissen Bodensatz an Hass und faschistoidem Denken gibt es einfach.“ In der neuen digitalen Welt habe sich das noch vermehrt. Zur Haltung der Künstlerin gehört auch, dass sie in ihrem ganzen Leben nie Werbung gemacht, ja nicht einmal Filme synchronisiert hat. „Es gab viele tolle Angebote und ich habe dadurch sehr viel Geld nicht verdient, vor allem als ich jung und schön war. Aber für einen öffentlichen Menschen, der mit einem bestimmten Anspruch kommt, hätte das nicht gepasst“, erklärt sie.

„Umso wichtiger ist es, selbst möglichst aufrecht anständig zu leben und in bescheidenem Rahmen etwas Anderes zu vertreten“, bleibt Pluhar positiv, denn: „Es gibt auch ganz wunderbare Menschen auf dieser Welt, mit ganz wunderbaren Gedanken.“

Wer mehr über das umfangreiche Schaffen der großen Künstlerin wissen will, findet auf www.erikapluhar.net einen Einblick in alles, was ihr wirklich wichtig ist. Wer sie live sehen will, kommt am 8. Dezember ins Danubium.