Eine geballte Ladung Frauenpower wird im Programm von Tulln Kultur in den nächsten Tagen im Danubium aufgeboten.

Den Anfang macht am Samstag, 6. April, Lisa Eckhart mit ihrem Programm „Die Vorteile des Lasters“. Geboren und aufgewachsen in der Steiermark lebt der junge Shootingstar der philosophischen Wortakrobatik heute in Berlin und Wien. Nach laut Wikipedia „20 erfolglosen Vorsprechen an Schauspielschulen“ entdeckte Eckhart den Poetry Slam für sich, gewann darin die österreichischen Meisterschaften 2015 und reüssierte im selben Jahr mit ihrem ersten Kabarettprogramm „Als ob Sie Besseres zu tun hätten“. 2019 gewann Eckhart den Salzburger Stier. In ihrem aktuellen Programm beschäftigt sie sich mit den Todsünden und damit, wie man sich der Spaßgesellschaft widersetzt, ohne den eigenen Spaß einzubüßen.

Am Freitag, 12. April, zollt Schauspielerin Katharina Straßer mit der Niederösterreich-Premiere des theatralen Liederabends „Alles für’n Hugo“ der großen Cissy Kraner Tribut.

Straßer, selbst ein weithin bekannter Publikumsliebling, blickt darin als Cissy auf ihr bewegtes Leben zurück. Nicht fehlen dürfen dabei Evergreens der österreichischen Seele, wie „Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn“ oder „Der Nowak“.