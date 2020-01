Ein besonders abwechslungsreiches geballtes kulturelles Programm erwartet die Besucher im Danubium. Das Jahr 2019 endet mit einem fulminanten Silvesterspektakel mit den Comedy Hirten um 18 Uhr und Heilbutt & Rosen um 21.30 Uhr.

Der traditionelle Jahresrückblik von „maschek“ mit Peter Hörmanseder und Robert Stachel findet am 6. Jänner statt. Den Kaufrausch nimmt Helmut Schleich aufs Korn und beschreibt humorvoll die narkotisierte Gesellschaft.

An die positive Veränderung glaubt Alfred Dorfer am 25. Jänner und agiert temporeich in seinen erdachten Parallelwelten.

Die Queen of Sand Irina Titova wird die Besucher subtil auf Sand gebauten Bildern durch die Welt führen. Auf magische Art fließt der Sand durch ihre Hände.

„I mecht landen“ wünscht sich Maria Bill, die mit ihrer typischen Art als kritische Beobachterin auf der Bühne des Danubiums stehen wird.

„Wunderboi“ Gregor Seberg wundert sich in seinem Kabarett-Programm, dass Gott nicht schon längst die Geduld mit uns verloren hat.

Am 23. April wird Voodoo Jürgens seine Fans mit „‘sklane Glücksspiel“ begeistern. Lobeshymnen, Gold und Top-Bewertungen gab es in den Medien für ihn. Der Tullner gibt im Danubium ein Heimspiel.

Otto Schenk kommt am 12. Juni mit „Zum 90. Geburtstag - das Allerbeste“.