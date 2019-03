Omar Sarsam kommt am Freitag, 22. März, mit seinem aktuellen Programm „Herzalarm“ ins Danubium. Der Künstler vereint in einzigartiger Weise die Berufe Kabarettist und Kinderchirurg in sich. „Dabei sind sie sich eigentlich sehr ähnlich“, diagnostiziert Dr. Sarsam im Gespräch mit der NÖN. In einem Fall versuche er Kinder gesünder, im anderen Menschen glücklicher zu machen. Am Ende der Behandlung bzw. des Abends gelte das dann auch für ihn selbst.

Noch vielfältiger als seine Berufungen sind Sarsams Wurzeln, sozusagen Multi-Kulti vom Feinsten. „Meine Großmutter kam in Zagreb zur Welt, als Tochter einer tschechischen Mutter und eines bulgarischen Vaters“, erzählt der Künstler, „kurz gesagt: eine echte Wienerin. Als sie in Baden bei Wien im Ballett tanzte, lernte sie meinen irakischen Großvater kennen.“

Großeltern flüchteten in ein sicheres Land

In der schwierigen Nachkriegszeit, als immer noch Unsicherheit und Armut herrschten, beschlossen die Großeltern, in ein schönes und sicheres Land auszuwandern, nämlich den Irak. „Und das ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange her“, betont Sarsam in Anspielung auf umgekehrte aktuelle Flüchtlingsströme. Seine Eltern, die einander an der Uni in Bagdad kennengelernt hatten, zog es dann wieder nach Österreich.

Dem tagespolitischen Ablauf hierzulande folgt Sarsam lieber nicht mehr allzu genau: „Die Leichtsinnigkeit mit der einzelne, eigentlich alle Parteien, über das Schicksal vieler entscheiden ärgert mich zu sehr.“ Seine Zeit verbringt er stattdessen mit etwas Wertvollem: „der Gesundheit von Kindern oder dem glücklichen Lachen des Publikums“. Egal was passiert, er möchte die Menschen bewegen, eher auf ihre Gemeinsamkeiten schauen als auf ihre Unterschiede und das „nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern augenzwinkernd“.

Ein wichtiger Bestandteil seiner Programme ist dabei stets die Musik. Als Autodidakt beherrscht er viele Instrumente „ein bisserl“, kann aber bis heute keine Noten lesen. Nach nur zwei Stunden mit einem Gesangslehrer, „der einen strengen japanischen Akzent hatte“ beschloss Sarsam, sich das auch lieber selbst beizubringen.

Ein Drittel Medizin, ein Drittel Musik und ein Drittel Sprachwitz

Was das Publikum bei „Herzalarm“ erwartet? Ein Drittel Medizin, ein Drittel Musik und ein Drittel Sprachwitz (manchmal fast kindliches Geblödel). So zitiert Sarsam etwa aus streng geheimen (natürlich anonymisierten) Ambulanzprotokollen, welche Beschwerden die Patienten überhaupt zum Arzt führten: Von „eine große Zehe ist kleiner als die andere“ über „linker Kopf tut weh“ und „akute Kurzarmigkeit“ bis zu seinem persönlichen Liebling, dem „Gefühl, bewusstlos zu sein“.

Der schlechten Nachricht, dass der Termin im Danubium so gut wie ausverkauft ist, lässt Sarsam eine gute folgen: Er gibt einen Zusatztermin am 26. Mai im Wiener Globe.