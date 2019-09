Am Donnerstag, 10. Oktober, ist Lukas Resetarits mit seinem aktuellen Programm „Wurscht“ im Danubium zu sehen. Die NÖN traf den in Tulln lebenden Grand Seigneur des österreichischen Kabaretts zum Gespräch.

NÖN: „70er – leben lassen“ war nicht nur der Titel Ihres letzten Programms, Sie haben dieses Alter auch überschritten. Wie geht es Ihnen damit?

Resetarits: Ich habe ein Alter erreicht, mit dem ich nicht gerechnet habe. Es ist sogar eher 40 Jahre über dem, was ich mir als junger Wilder ausgemalt habe. Aber das Hirn funktioniert noch gut und bleibt aufmüpfig. Natürlich wäre ich manchmal gerne weniger aufgeregt, aber dann denke ich mir: So habe ich mir das erste Jahrhundert des dritten Jahrtausends sicher nicht vorgestellt, die Wege waren doch eigentlich ganz anders ausgelegt.

Was ging schief?

Der weltweite Bruch war vermutlich schon in der Ära Reagan-Thatcher: Da wurden Werte infrage gestellt. Geld und Kapital übernahmen die Dominanz anstelle von produktiver Arbeit. Dabei sind wir doch in Frieden in einem Sozialstaat aufgewachsen, aber jetzt findet wieder eine Spaltung der Gesellschaft statt, Bildung und persönliche Entwicklung werden in der Wertigkeit heruntergefahren. Da bin ich wieder kampfbereit!

Wogegen?

Gegen diesen Typ Soziopath, der dabei ist, sich weltweit durchzusetzen. Denken Sie nur an Trump oder Bolsonaro… angesichts der Eiseskälte bleibt einem die Luft weg.

Man merkt, dass es Ihnen alles andere als „Wurscht“ ist, wie ja Ihr aktuelles Programm heißt.

Richtig, einerseits ist es mir nicht wurscht. Andererseits sind die jungen Leute durch Werbung und sogenannte „News“ so erschlagen, dass ihnen vieles wurscht ist. Die Entsolidarisierung schreitet voran und sie denken, „Die sind eh alle gleich!“ – sind sie aber nicht! Und ich frage mich: Was hat die Sozialdemokratie den Menschen mit dem Sozialstaat angetan, dass sie ihn so sehr hassen? Nur weil’s fad ist? Was hat einer davon, wenn die rumänische Putzfrau in Zukunft für ihre Kinder weniger Geld bekommt?

Bleiben wir im Ausland: Stichwort Ibiza – wie ging es Ihnen, als Sie das Video zum ersten Mal sahen?

Mein Hirn war auf Null-Linie, es hatte kein Verhaltensrepertoire für das, was da zu sehen war. Aber dann setzte sich der Menschenbeobachter und Diagnostiker in mir durch: Ja, die rauchen und trinken. Aber die sind nicht ang’soffen! Die entwickeln mit großer Verve Szenarien, was sie täten, wenn sie in Positionen wären, in denen sie nicht sind.

Wie ordnen Sie das als langjähriger Polit-Beobachter ein?

Angefangen von Haselgruber übers AKH bis heute: Verglichen mit Ibiza sind die alten Skandale Peanuts. Das kann einem nicht wurscht sein.

Gar nicht wurscht sind auch die Auszeichnungen, die Sie bereits erhalten haben, zuletzt das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der Republik…

Das kam auf Umwegen. Angefragt wurde ich schon 2017, aber dann endete die Große Koalition und ich dachte: „Ok, das hat sich erledigt.“ Aber sie meldeten sich wieder.

Und Sie haben sofort zugesagt?

Zwei Bedingungen: Nicht im Bundeskanzleramt und nicht, wenn es der Blümel überreicht. Aber das haben die sich schon gedacht. Dann hat der letzte rote Sektionschef mir im Palais NÖ die Auszeichnung überreicht und Fritz Schindlecker hat die Laudatio gehalten, es war wunderschön!

Haben Sie je mit dem Gedanken gespielt, unpolitisches Kabarett zu machen?

Ich habe viele Geschichten zu erzählen, aber mein Background war immer politisch, also: Nein, das geht sich für mich einfach nicht aus. Mein nächstes Programm wird übrigens „Das Letzte“ heißen.

Also doch Ruhestand?

Mein Binkerl packen und nur mehr in die Au zum Angeln gehen? Nein, ich glaub nicht. „Das Letzte“ kann ja sehr viel bedeuten … damit kann man wunderbar spielen.