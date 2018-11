Manchmal ist die Frage wichtiger (und in seinem Fall in den allermeisten Situationen auch witziger) als die Antwort. Wenn Peter Klien, mit unschuldigem Blick, seriös mit Anzug bekleidet und bewaffnet mit ORF-Mikrofon auf Spitzenpolitiker zugeht, dann heißt das für die Befragten „Alarmstufe 1“ und für das Publikum: „Jetzt wird’s lustig!“

Am Freitag, 23. November, ist der „Reporter ohne Grenzen“ mit seinem aus berühmt-berüchtigten Interview-Situationen entstandenen Kabarettprogramm in Tulln zu Gast. Seine Vorliebe für absurde Fragen beweist er schon auf seiner Homepage in der Rubrik „über mich“, in der er sich selbst u. a. nach der Lieblingssäure oder mit „Welcher Wurstwarenerzeuger berührt Sie innerlich?“ befragt.

Mittlerweile hatte Klien zahlreiche Spitzenpolitiker aus dem In- und Ausland vor dem Mikro. „Ich freue mich aber auf jede neue Begegnung mit Sebastian Kurz, der mir bislang immer auswich. International wäre Donald Trump der Wunschkandidat“, sagt Klien, „aber das wird wohl hypothetisch bleiben …“

Wobei er auch nicht damit gerechnet hätte, einmal Prince Charles eine Frage zu stellen („Do you have a king size bed?“), also „Sag niemals nie!“ Niederösterreichauftritte haben für ihn ein besonderes Flair, alleine schon wegen Mikl-Leitner, Pröll und Kurz, wobei Klien betont: „Ich beschäftige mich mit allen Parteien gleich viel und teile nach allen Seiten gleichmäßig aus.“ Demnächst auch im Danubium.