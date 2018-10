Als das ehemalige Management Ludwig Hirschs mit dem Projekt an ihn herantrat, war er sich noch nicht sicher. „Aber manchmal braucht man eben einen Anstoß von außen“, sagt Voodoo Jürgens. Er hatte schon sehr viele Lieder Hirschs gekannt, sich dann aber noch einmal durch den ganzen Katalog des Musikpoeten gehört. Das erste Stück, das Jürgens schon vor einiger Zeit mit seiner Band gespielt hatte, war dann mit der „Omama“ auch eines der bekanntesten. „Ich habe aber Vieles neu für mich entdeckt“, erklärt der gebürtige Tullner. Was er garantiert nicht wollte, war „stumpfes herunter covern“, daher gibt es auch Neuinterpretationen. „Bei einigen Nummern, wie eben der Omama sind wir sehr nahe am Original, bei anderen ist auch viel Eigenes dabei, was die Musik betrifft. Insgesamt ist es eine ausgewogene Mischung — und die Texte sind ohnehin unantastbar“, erklärt Jürgens.

Bisher wurden die Ludwig Hirsch-Abende sehr wohlwollend aufgenommen. „Eingefleischte Hirsch-Fans, die mit verschränkten Armen im Publikum saßen, waren eher die Ausnahme“, sagt Jürgens.

Im Konzerthaus ist er längst ausverkauft, für den Abend im Danubium am Donnerstag, 8. November gibt es noch Tickets, E&A und die NÖN verlosen 3x2 Stück: Wer am Dienstag, 6. November, eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.